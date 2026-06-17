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美商會白皮書：台灣需能源路徑圖 電網韌性已成國安議題

記者洪安怡林海／台北17日電
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台灣美國商會16日發布2026台灣白皮書，提醒能源與電網已成國安議題。圖為執行長...
台灣美國商會16日發布2026台灣白皮書，提醒能源與電網已成國安議題。圖為執行長魏凱（左）與理事長陳幼臻（右）。（記者余承翰／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美商會白皮書把能源與電網韌性提升至國安層級，呼籲政府提出更透明穩定的能源路徑圖。
  • 重點二：白皮書指出AI資料中心與半導體擴產帶動用電激增，需確保供電可預測並維持合理電價。
  • 重點三：美商會強調企業重視穩定性與價格透明，並看好台美在半導體、AI與無人機合作。

台灣美國商會昨天發布「2026台灣白皮書」，再次關切能源議題，強調能源與電網問題已從產業議題上升至國安層級，呼籲賴政府提出更透明且具長期穩定性的能源路徑圖，提升供電可預測性，並維持合理電價，確保產業競爭力。

美商會白皮書今年共提出221項建議，針對台美合作點名四大優先領域。第一，強化經濟安全、貿易與投資；第二，提升能源與基礎建設韌性；第三，深化策略科技合作；第四，優化治理與人才政策。

白皮書指出，觀察美國商會每年度「商業景氣調查」，能源供應可靠性往往高居受訪企業關切事項前幾名。

除AI相關需求大幅攀升，加上伊朗戰爭帶來供應與成本壓力，更加深能源議題重要性。唯有能源路徑圖定期更新，各方利害關係人才能做出恰當商業決策。

能源議題方面，白皮書提到，隨著AI資料中心、先進製程晶圓廠及高效能運算需求快速擴張，AI驅動的用電需求預計將於2028年前大幅增加，政府應提出更透明且具長期穩定性的能源路徑圖，提升電力供應可預測性，並維持合理電價，確保台灣半導體與AI產業競爭力。

美國商會理事長陳幼臻表示，能源供應與電網穩定是支撐數位基礎設施的基石，一旦系統中斷，對社會衝擊巨大，因此電網韌性應提升至國家安全層級看待。她說，能源議題一直是商會與政府長期對話的重點，雖然經濟部等單位已針對部分建議改善，但隨AI與數位服務快速發展，能源需求與挑戰也持續變化，因此仍需檢討與精進。

針對輝達執行長黃仁勳先前表示，需要在台灣使用更多能源。美國商會執行長魏凱指出，商會會員認為能源政策關鍵在於穩定性、可預測性及持續強化電網，目前相關領域已見進展，但這屬長期議題，穩定性和可預測性仍會是商會會員持續關注焦點。

至於是否該將「核能」納入考量，魏凱說，美國商會不偏好特定能源來源，企業最關心的是能源供應的穩定性、可預測性與價格透明度，多元化能源組合有助提升選擇彈性與供應安全，對企業長期投資規畫至關重要。

國發會主委葉俊顯昨代表政府收下白皮書，葉俊顯表示，政府將竭盡所能維持供電穩定，並已完整盤點未來能源供給規畫，確保2032年前整體供電穩定無虞。

魏凱指出，台美經貿關係正處於黃金時代，去年雙邊貿易額2560億美元，台灣則躍升為美國第四大貿易夥伴；未來台美合作除既有的半導體與AI基礎，更看好無人機領域有望成為下一個合作引擎。

精華 FAQ

  • 白皮書認為，能源供應與電網穩定是數位基礎設施的基石，一旦系統中斷，對社會與產業衝擊都很大，因此不再只是一般產業議題，而是國家安全問題。

  • 白皮書呼籲政府提出更透明、具長期穩定性的能源路徑圖，定期更新供給規畫，提升電力供應可預測性，並維持合理電價，以支持企業投資與產業發展。

  • 美商會不偏好特定能源來源，重點在穩定性、可預測性與價格透明度；同時看好台美在半導體、AI基礎設施及無人機等領域持續深化合作。

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