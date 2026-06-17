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唐獎生醫獎 3免疫療法學者獲殊榮 改寫惡性血液疾病治療新頁

記者謝柏宏／台北17日電
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唐獎教育基金會公布第七屆「生技醫藥獎」得主，由Steven A. Rosenbe...
唐獎教育基金會公布第七屆「生技醫藥獎」得主，由Steven A. Rosenberg（左起）、Michel Sadelain及Carl H. June共同獲獎。（圖／唐獎教育基金會提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：唐獎生醫獎由羅森伯格、薩德蘭與瓊共同獲得。
  • 重點二：三人以TIL與CAR-T療法推動癌症治療重大突破。
  • 重點三：專家看好CAR-NK與在地生產，有望降低治療成本。

唐獎教育基金會昨天公布第七屆「生技醫藥獎」得主，由美國科學家史蒂文·羅森伯格（Steven A. Rosenberg）、加拿大科學家米歇爾·薩德蘭（Michel Sadelain）及美國科學家卡爾·瓊（Carl H. June）共同獲獎，表彰其開創腫瘤浸潤淋巴細胞（TIL）與嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）療法，改寫癌症治療新頁。

唐獎是由甫辭世的潤泰集團總裁尹衍樑，於2012年捐贈30億元（台幣，下同，約950萬美元）成立的獎項，每兩年一屆頒發「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」與「法治」等四大獎項給全球傑出貢獻人士。唐獎每屆評選的四大獎項包括永續發展、生技醫藥、漢學、法治，每一獎項的總獎金為5000萬元（約158萬美元），其中包含4000萬元（約126.6萬美元）的現金獎金，以及1000萬元（約31.6萬美元）的研究補助費。

唐獎生技醫藥獎評選委員會召集人張文昌表示，歷屆唐獎生技醫藥獎主要表彰成功研發的藥物，以及促成臨床治療突破的醫學與技術研究。其中在腫瘤免疫學領域，首屆唐獎得主詹姆斯·艾利森（James P. Allison）與本庶佑（Tasuku Honjo）已分別發現CTLA-4與PD-1免疫檢查點，促成免疫檢查點抑制劑抗體藥物的開發，並為多種癌症治療帶來重要進展。

張文昌表示，今年三位得主則專精於細胞免疫療法，從羅森伯格率先以TIL進行臨床實驗，到薩德蘭與瓊共同推動CAR-T療法成熟與臨床應用，三人成功將人體免疫系統轉化為強效抗癌武器，為白血病、淋巴瘤及多發性骨髓瘤等惡性血液疾病帶來突破性治療方式。

中研院院士陳鈴津表示，自從2017年至今已有七項自體CAR-T治療獲得美國FDA核准上市。台灣雖然有生技業朝異體CAR-T細胞治療方向推進，目前仍面臨免疫排斥的重大挑戰。相較之下，自然殺手細胞（NK Cell）在異體應用上具有較大優勢，目前全球已有許多研究團隊投入CAR-NK技術開發，長庚醫院游正博團隊也正投入CAR-NK領域研究，積極探索其在癌症治療上的應用潛力。

台北醫學大學細胞治療與再生醫學研究中心主任何弘能表示，目前CAR-T的治療費用仍然相當昂貴，國外費用高達新台幣千萬元以上，台灣目前可以努力的方向，是等待專利過期後，善用自動化及AI優勢，讓CAR-T可就近在台灣生產，這將有助於CAR-T費用的降低。

精華 FAQ

  • 本屆由美國科學家史蒂文·羅森伯格、加拿大科學家米歇爾·薩德蘭，及美國科學家卡爾·瓊共同獲獎，主因是他們對細胞免疫療法的開創性貢獻。

  • 羅森伯格率先推進腫瘤浸潤淋巴細胞療法臨床應用，薩德蘭與瓊則讓CAR-T技術成熟並走向臨床，成功改變多種癌症與惡性血液疾病治療模式。

  • 學者指出CAR-T雖已多次獲FDA核准，但費用仍高且異體應用有排斥難題，因此台灣可發展CAR-NK與在地製造，待專利期後再以自動化和AI降低成本。

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