亞洲第一 免疫加強型流感疫苗 台納公費施打

台灣是亞洲第一個將免疫加強型流感疫苗納公費接種計畫的國家，衛福部明年將研議接種對象擴大至重大傷病者，專家們認為至少須百萬劑才足夠保護脆弱族群。(本報資料照片)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣今年首度將免疫加強型流感疫苗納入公費。

台灣今年首度將免疫加強型流感疫苗納入公費。 重點二： 先提供二十萬劑給住宿型機構六十五歲以上住民。

先提供二十萬劑給住宿型機構六十五歲以上住民。 重點三：專家建議擴大到慢性病與免疫低下族群，至少備百萬劑。

台灣政府為加強長者對流感的保護力，今年10月提供20萬劑免疫加強型流感疫苗 優先給住宿型機構65歲以上住民接種，成亞洲第一個納公費國家。衛福部日前指出，明年將研議擴大至重大傷病者，專家認為，流感疫苗是長輩打底的基礎疫苗，應該要全面升級，目前至少須備妥100萬劑免疫加強型流感疫苗，才能保護免疫力老化或低下族群的需求。

根據疾病管制署統計，2024至2025年流感季中，65歲以上長者占重症病例的五成八及死亡個案的六成三，且死亡個案中高達八成八未接種疫苗。國際實證顯示，免疫加強型流感疫苗能有效克服長者的免疫老化問題，美加英澳等國均已建議65歲以上族群優先接種。此外，研究指出75歲以上長者若接種疫苗，可減少四成一的住院醫療花費。

保護力延長至9個月以上

台灣感染症醫學會理事長張峰義說明，相較一般的流感疫苗保護力僅約半年，免疫加強型疫苗則可延長至九個月至一年，若以長者接種率約五成來計算，常規疫苗的保護力在全台65歲以上族群中僅保護2成5到3成，而免疫加強型疫苗保護力可提高兩至三成，除具成本效益外，預期可以提高接種率。

實際上，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已正式建議將「免疫加強型流感疫苗」（含高劑量及佐劑型）納入公費施打計畫。今年10月有20萬劑免疫加強型流感疫苗優先提供給住宿型機構65歲以上住民接種，成為亞洲第一個納入公費計畫的國家。

立委黃秀芳指出，目前全台灣65歲以上人口已超過480萬人，免疫加強型流感疫苗只有20萬劑實在太少了，高風險長者及慢性病患也應納入加強型流感疫苗接種對象，最終目標是達成65歲以上長者全面提供。

明年研議納入重大傷病者

衛福部日前指出，明年會研議擴大至重大傷病者，建構完善的國家防疫中長期計畫。「20萬劑只是個開始。」立法委員王正旭認為，未來須先擴大至免疫力低下的族群，例如，癌症病人、三高患者有心臟衰竭患者、洗腎患者、慢性阻塞性肺病，尤其呼吸道疾病患者，得到流感後可能耗掉重症加護病房資源，目前，粗估至少要百萬劑才有辦法保護這些脆弱族群，至於接種順序，疾管署應與各學會討論制訂疫苗接種策略。

張峰義指出，目前台灣感染症醫學會也與台灣家庭醫學會共同發布，慢性病患者、免疫功能較差患者等族群，建議接種免疫加強型流感疫苗。再來是醫護人員等「高傳播族群」，今年若在機構長者打完後還有剩餘，建議優先提供給機構內超過65歲的工作人員。

張峰義直言，流感疫苗應該是「健康台灣政策」保護人民的第一道「基礎建設」，應先將流感疫苗「打底」工作做好，減少後續衍生肺炎鏈球菌等次發性感染以及心血管疾病、失智、失能等問題，再來談其他種類的疫苗。

台灣疫苗推動協會理事長、台大醫學院小兒科副教授李秉穎也認為，疫苗應是健康台灣政策最優先事項，預防醫學的重要性比生病後再來亡羊補牢來得重要。

由於採購疫苗的經費都來自疫苗基金，李秉穎認為，基金都靠公務預算及菸捐，預算不足也影響原先政府規畫採購的疫苗政策。王正旭認為，政府應該逐年增加公務預算編列，讓疫苗基金的財源能夠穩定成長。