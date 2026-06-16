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憂社會財富M型化加劇 台立委促課富人稅 財部3個月內提報告

記者邱琮皓／台北16日電

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：立委憂台股熱潮加劇財富M型化，籲財部研議富人稅。
  • 重點二：財部回應奢侈稅可檢討，預計三個月內提出評估報告。
  • 重點三：朝野也提案擴大公共年金扣除，財部稱各項性質不同。

近來不少投資人「錢」進台股，立委擔憂「以錢賺錢」恐加劇社會財富M型化，呼籲財政部參考美國課徵富人稅或調高現行特銷稅(奢侈稅)。財政部長莊翠雲昨日對此回應，是否調整奢侈稅可研議，會在三個月內提出報告。

立法院財政委員會昨日審查《所得稅法》等28案。國民黨立委賴士葆質詢時指出，股市繼續飆漲，社會財富M型化持續惡化，幾乎人人都想要用錢賺錢，年輕人搶著當股市小白，他建議財政部應提高薪資特別扣除額，鼓勵辛苦用體力賺錢的勞工。

賴士葆指出，用錢賺錢、特別有錢的這些人，應該像美國一樣課徵5%「富人稅」，或考慮提高奢侈稅，像是買遊艇、買名車這些人，讓特別有錢的人多繳稅。

對此，莊翠雲允諾，是否調整奢侈稅稅率，可以研議，大約三個月之內提出報告。

至於薪資扣除額，莊翠雲表示，明年申報今年綜所稅時，薪資扣除額已自21.8萬元(台幣，下同)調高至22.7萬元。這是指所得稅法內建減稅機制，物價漲幅達標時，薪資扣除額就會隨漲幅調整。

財政部自2011年6月起，針對高額消費貨物課徵10%奢侈稅，並將稅收用途用於社會福利支出，照顧弱勢。課稅範圍包含完稅價達300萬元以上的小客車、供自用之飛機、直升機及超輕型載具；船身全長達30.48公尺的遊艇；完稅價格達50萬元以上的家具及保育類動物產品；每次50萬元以上且不可退還之入會權利等。

近年奢侈稅每年約落在55億至66億元水準，其中又以高價小客車為最主要稅源。

另外朝野立委提案，爭取將最基本的法定公共年金(公教保、軍保、勞保、農保、國保)納入扣除額，或排除所得計算。民進黨立委郭國文表示，在建構社會安全體制的金字塔中，以共同共享扣除額的概念中，已陸續放行健保、農民儲金、勞退自提可享有保險扣除額或免稅額，為何勞保、國保、軍公教保險無法列入扣除額或排除？

國民黨立委李彥秀也指出，公保、軍保、勞保等雖可列入保險費扣除額，但2.4萬元列舉上限與壽險、健保共用，多數人早被壽險吃滿，她提案比照「勞退自願提繳」，將強制社會保險費排除於薪資所得之外。

對此，莊翠雲回應，這幾項性質不同，例如健保可列保險扣除額；勞退與農退等退休金在提繳不會計入所得，但是在退職時需另外課稅。

精華 FAQ

  • 因近期台股熱潮帶動「以錢賺錢」現象，立委擔心財富更集中、社會M型化加劇，因此主張對高資產者加稅，或提高奢侈稅，讓高消費與高財富族群多承擔稅負。

  • 財政部長莊翠雲表示，奢侈稅稅率是否調整可以研議，並承諾約在三個月內提出相關報告，供後續政策討論與評估。

  • 朝野立委另提案，希望將勞保、國保、公保、軍保等基本公共年金納入扣除額或排除所得計算；財部則指出各制度性質不同，現行部分項目已有扣除或退職課稅規則。

財政部 國民黨

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