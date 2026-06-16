校車惡狼愛滋疫調卡關 制度顧隱私 難揪隱匿感染者

現行愛滋條例重視個人隱私，並未強制接觸者接受篩檢，感染科教授黃立民表示，感染者如規律服藥，病毒量可降至測不到的程度。圖為示意，與新聞內容無關。(本報資料照片)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李姓校車司機假扮神棍誘騙少女，疑致多人感染HIV。

李姓校車司機假扮神棍誘騙少女，疑致多人感染HIV。 重點二： 衛生局疫調因隱私保護受限，需司法介入才能強制採檢。

衛生局疫調因隱私保護受限，需司法介入才能強制採檢。 重點三：專家指現行制度重隱私，強化防疫與人權平衡仍待討論。

愛滋帶原的李姓校車司機假扮神棍，4年間誘騙多名少女發生關係，不少被害人因此感染，直到檢警介入，透過強制採檢，李男才被掌握為確診HIV個案。專家指出，「愛滋條例」較重視個人權利與隱私保護，並未要求強制採檢規定，需進入司法偵辦，才能強制執行。

本案時間線橫跨4年之久，所幸地方衛生局工作人員細心疫調，並機警追溯，才揪出李男犯行，2025年報請檢警介入。

2022年7月疫調1名女性HIV感染個案，2025年間又有1名女性因身體不適就醫，檢查後確診感染HIV，防疫人員比對資料，發現該名女子的年齡及事件情節與2022年個案情況相似，回頭精確詢問個案的接觸者，才確認兩人皆與1名李姓男子有過接觸史，因而正式報請檢警介入，揭露整起案件。

地方衛生局指出，2022年間新增感染個案認為自己與李男之間存在情感關係，因此未主動透露相關對象資訊。直到檢方透過司法程序追查，才釐清李男行為模式，李男被強制採檢，確診感染HIV，並進一步查出其他被害人。

值得一提的是，案件曝光前，警方並未接獲任何被害人報案，而部分HIV感染者社會支持系統較弱，增加外界及早察覺的難度。

該衛生局強調，愛滋等性傳染病，疫調的最大挑戰在於感染來源的辨識，因涉及個人隱私，例如，涉及濫用藥物、同志性行為，以致不少個案擔心身分會曝光，影響日常生活，在提供資訊時較為保留，未必願意完整說明相關經過與接觸者。

疾管署統計，去年HIV接觸者中，自行至醫療院所或篩檢站匿名篩檢約有4萬人，而自行購買篩檢試劑篩檢等方式約有9萬人，總計13萬人接受篩檢，其中879人確定感染，成為法定通報個案。

感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院感染科醫師黃立民表示，依現行規定，衛生單位收治HIV新感染者時，必須著手追蹤接觸者，通知相關接觸者接受篩檢，但沒有強制對其採檢的權力。因此，接獲通知的接觸者可自行選擇要不要接受檢驗，若拒絕配合，仍有罰則，並未強制採檢。

原因在於HIV係透過性行為等方式傳播，屬於特定對象或伴侶間傳染，而現行制度較保護個人隱私；相較之下，麻疹、新冠病毒透過飛沫、空氣或密切接觸傳播，容易釀成大規模傳染，且在非自願下遭到感染，因此公權力介入程度較高。

黃立民說，若感染者明知自身感染卻未接受治療，甚至持續與人發生不安全性行為，確實可能造成新的感染事件。若要進一步強制感染者篩檢、強制治療，甚至限制個人行為，這涉及人權、法律授權及醫療資源等複雜問題，需社會充分討論後，取得共識。

衛福部保護司長郭彩榕指出，依現行「兒少法」，不論是兒少刑事案件中的加害人、被害人，均須依法保密身分資料。現行制度採取「被動查閱」，而非「全面公開」，背後涉及人權保障、被害人隱私及犯罪預防等多重考量。

依據「性侵害犯罪防治法」規定，符合某些條件的性犯罪者在服刑期滿或假釋後，需在一定期間內向警方報到，相關資料納入查閱機制管理。但這些資訊並不會全面公開，僅供特定單位依法申請查閱。

性侵害、性暴力等事件層出不窮，部分人士要求比照美國「梅根法案」公布加害者照片、資訊等方式來提高民眾防範意識。郭彩榕表示，曾經邀集民間團體及專家學者開會研議，但在實施梅根法案國家中的性侵再犯比率並未明顯下降，反而造成社區恐慌，因此決議不導入國內使用。