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尼克奪NBA總冠軍 40年球迷朱立倫發文恭喜

記者鄭媁／台北即時報導
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紐約尼克今天在美國職籃NBA總冠軍賽奪下隊史第3座總冠軍金盃。國民黨前主席朱立倫在臉書發文祝賀，朱立倫說，作為40多年的尼克隊球迷，四十多年的等待，終於迎來這一刻，尼克拿下這座NBA總冠軍金盃，非常開心。

朱立倫表示，睽違53年，恭喜尼克隊拿下NBA總冠軍金盃，相信所有華人球迷一定對紐約尼克不陌生，因為2012年的林來瘋，讓無數人感受到NBA比賽帶來的瘋狂與感動。

朱立倫說，1985年他到紐約唸書時，深深被主場氛圍吸引，成為尼克隊球迷。至今，作為一個尼克隊球迷已經40多年了，一路看著球隊起起伏伏，也陪著這支球隊走過無數個賽季。

他表示，尼克奪冠之路令人感動，包括G4在絕境落後29分的情況下，全隊一路追趕，最後由OG Anunoby補籃完成準絕殺，把不可能變成可能。而在G5之戰前，尼克隊雖然有3比1的領先，但此戰前三節仍處於落後，更一度面對多達16分差，全隊沒有放棄，直到紐約之王Jalen Brunson跳出來，在第四節集中火力得分，才幫助尼克在決勝節逆轉，帶領尼克終場以94比90贏下決勝比賽，真是一場讓人血脈賁張的精彩好球。

朱立倫說，收下總冠軍系列賽MVP的Jalen Brunson在G5之戰狂拿45分，5戰場均貢獻32.6分，充分展現領袖氣勢，將球隊落後壓力化為反攻能量，表現令人驚艷，MVP當之無愧。謝謝現在的尼克隊，讓他這個40多年的球迷可以驕傲的說出，KNICKS IN FIVE。

精華 FAQ

  • 因為他自稱是尼克隊球迷已超過四十年，1985年在紐約唸書時就被主場氛圍吸引，這次看到球隊終於奪冠，讓他感到非常開心與驕傲。

  • 朱立倫提到G4在落後29分的絕境下，尼克一路追趕，最後靠OG Anunoby補籃完成準絕殺，把幾乎不可能的局面逆轉成勝利。

  • 他認為Brunson在G5狂拿45分、系列賽場均32.6分，充分展現領袖氣勢，能把落後壓力轉化為反攻能量，MVP實至名歸。

NBA 朱立倫 尼克隊

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