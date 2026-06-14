1句關心惹40項投訴 師訴願雖獲清白 「不知怎麼當老師」

AI摘要 文章摘要整理： 台南資深教師因聯絡簿一句提醒遭家長濫訴，歷經兩年調查與處分後訴願成功，但她感嘆制度讓老師承受沉重壓力。

校事會議上路後爭議不斷，濫訴成為基層教師最大夢魘。台南市資深國中教師謝思樺只因在聯絡簿上寫下「數學是不是練習較少？」提醒學生留意學習狀況，卻引發家長反彈，引爆40多項濫訴，最後被學校記申誡處分。

她自費數萬元台幣委任律師提起訴願，日前訴願成功，獲證清白。但她感嘆，長達兩年的調查、考核與訴願過程，早已身心俱疲，「不知道怎麼繼續當老師了」。

此案源於2024年4月。謝思樺因關心學生學習狀況，在聯絡簿寫下「數學是不是練習較少？」未料引發家長強烈反彈，指控「老師的一句話會摧毀孩子的生命」。她一度反省自己是否表達不當，也試圖向家長說明，仍遭投訴至教育局 ，並從一案擴大為40多項投訴。

同年8月，校事會議調查結果出爐，認定40多項投訴均無違規，未料投訴家長持續陳情後，案件再度翻轉，最後竟有4項成立。

謝思樺追問前後調查結果為何不同，調查委員卻回應「你被投訴那麼多項，如果連一項都沒成立，家長也會覺得我們站在老師那裡。」

謝思樺指出，案件後續移送考核會，前後召開6次會議，均決議不予懲處，卻遭教育局退回，時任校長最終仍逕核申誡一次。她當年考績被打乙等、考績獎金減半，還被要求撰寫5000字檢討報告並參加4小時研習。這對自己是極大侮辱，「我從小到大讀書，連警告都沒有被記過。」

調查期間，謝思樺開始失眠，凌晨反覆醒來，她不斷自問「認真教學，怎麼會淪落到被當成不適任教師？」儘管如此，她仍打起精神走進教室，調查期間沒有請過一天假，也沒有耽誤一堂課。

謝思樺說，支持維持校事會議制度的一方常說「如果老師是無辜的，最後會還給清白。」但她反問，調查期間教師承受的壓力、被貼上標籤的羞辱，誰來負責？她更質疑，為何濫訴家長、調查失當的相關人員不必承擔相對應責任？

謝思樺指出，校事會議制度本意是保護學生，卻淪為教育界的「白色恐怖」，導致老師因此害怕多做多錯、動輒得咎，最後只能走向防衛性教學。若制度仍要保留，也應建立檢舉門檻，並追究惡意濫訴責任。