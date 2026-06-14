我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

NBA／封王戰飆45分比肩喬丹 尼克隊布朗森寫多項紀錄

1句關心惹40項投訴 師訴願雖獲清白 「不知怎麼當老師」

記者楊惠琪／台北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

台南資深教師因聯絡簿一句提醒遭家長濫訴，歷經兩年調查與處分後訴願成功，但她感嘆制度讓老師承受沉重壓力。

校事會議上路後爭議不斷，濫訴成為基層教師最大夢魘。台南市資深國中教師謝思樺只因在聯絡簿上寫下「數學是不是練習較少？」提醒學生留意學習狀況，卻引發家長反彈，引爆40多項濫訴，最後被學校記申誡處分。

她自費數萬元台幣委任律師提起訴願，日前訴願成功，獲證清白。但她感嘆，長達兩年的調查、考核與訴願過程，早已身心俱疲，「不知道怎麼繼續當老師了」。

此案源於2024年4月。謝思樺因關心學生學習狀況，在聯絡簿寫下「數學是不是練習較少？」未料引發家長強烈反彈，指控「老師的一句話會摧毀孩子的生命」。她一度反省自己是否表達不當，也試圖向家長說明，仍遭投訴至教育局，並從一案擴大為40多項投訴。

同年8月，校事會議調查結果出爐，認定40多項投訴均無違規，未料投訴家長持續陳情後，案件再度翻轉，最後竟有4項成立。

謝思樺追問前後調查結果為何不同，調查委員卻回應「你被投訴那麼多項，如果連一項都沒成立，家長也會覺得我們站在老師那裡。」

謝思樺指出，案件後續移送考核會，前後召開6次會議，均決議不予懲處，卻遭教育局退回，時任校長最終仍逕核申誡一次。她當年考績被打乙等、考績獎金減半，還被要求撰寫5000字檢討報告並參加4小時研習。這對自己是極大侮辱，「我從小到大讀書，連警告都沒有被記過。」

調查期間，謝思樺開始失眠，凌晨反覆醒來，她不斷自問「認真教學，怎麼會淪落到被當成不適任教師？」儘管如此，她仍打起精神走進教室，調查期間沒有請過一天假，也沒有耽誤一堂課。

謝思樺說，支持維持校事會議制度的一方常說「如果老師是無辜的，最後會還給清白。」但她反問，調查期間教師承受的壓力、被貼上標籤的羞辱，誰來負責？她更質疑，為何濫訴家長、調查失當的相關人員不必承擔相對應責任？

謝思樺指出，校事會議制度本意是保護學生，卻淪為教育界的「白色恐怖」，導致老師因此害怕多做多錯、動輒得咎，最後只能走向防衛性教學。若制度仍要保留，也應建立檢舉門檻，並追究惡意濫訴責任。

精華 FAQ

  • 她只是在聯絡簿寫下「數學是不是練習較少？」提醒學生注意學習狀況，卻被家長認為言詞傷害孩子，引發強烈反彈，之後案件被持續陳情放大成四十多項投訴。

  • 案件先被認定多數無違規，後又翻案成立四項，之後雖多次考核會決議不懲處，仍遭教育局退回並由校長逕核申誡，還影響考績與獎金。

  • 她認為制度雖名義上保護學生，實際卻讓老師遭受羞辱與寒蟬效應，容易走向防衛性教學，因此主張應提高檢舉門檻，並追究惡意濫訴責任。

教育局

上一則

新聞眼／揭開性侵黑數 不該只靠疫調

下一則

華航訂位服務費 7月9日起漲至30美元 漲幅7.1%

延伸閱讀

被毆打、戳肛門...學生攻擊老師 全台2年89校回報

被毆打、戳肛門...學生攻擊老師 全台2年89校回報
台墜樓教師追思會上 胞妹哽咽追憶：最好的哥哥

台墜樓教師追思會上 胞妹哽咽追憶：最好的哥哥
遭家長、園方施壓？ 滬30歲幼教師自殺 友：他43小時未闔眼

遭家長、園方施壓？ 滬30歲幼教師自殺 友：他43小時未闔眼
江蘇女幼師殘酷虐童 拿熱熔槍連燙嘴唇 燙完還捶打

江蘇女幼師殘酷虐童 拿熱熔槍連燙嘴唇 燙完還捶打

熱門新聞

台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，「市長」身分秒變爸爸，兩人俏皮互動，父子的好感情，不言而喻。(記者林麗玉／攝影)

大兒子拿到「市長獎」蔣萬安親手頒獎 俏皮玩自拍

2026-06-07 02:30
台北市長蔣萬安（中）今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立（右）是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，也配合兒子做怪表情玩自拍。（記者胡經周／攝影）

基因太強 蔣萬安頒市長獎給兒俏皮自拍 網讚：高又帥果然是遺傳到市長

2026-06-07 17:53
「海巡09」號是中國首艘萬噸級深遠海綜合指揮旗艦。 取自中國海事公眾號

中國4艘大型「執法」船舶 最大萬噸 今將抵台灣東部海域

2026-06-07 15:14
宜蘭某私人宮廟黃姓宮主涉嫌誆騙身心狀況不佳的婦人「卡到陰、靈魂破洞」，必須透過性行為「補氣」調理，強制性交婦人共39次，惡性重大，法官重判黃男25年。(本報系資料照)

神棍誆婦「靈魂破洞」性侵39次還要丈夫迴避 重判25年

2026-06-07 12:57
國民黨主席鄭麗文（右）12日前往AIT華盛頓總部拜會，與美方會晤不到一小時。圖為鄭麗文一行人步出AIT華盛頓總部所在大樓。（中央社）

秀照指鄭麗文會美官員 陳以信：省千份雞排 該道歉快道歉

2026-06-13 09:56
圖為桃園機場長榮櫃台，示意圖，非文中當事人。（本報系資料照）

不爽地勤態度差 65歲婦稱「行李有炸彈」法官判決曝光

2026-06-07 09:05

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」