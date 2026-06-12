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AI印鈔 張虔生兄弟登富比士台灣首富 身家224億美元

編譯盧思綸／台北12日電
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美國「富比世」10日公布2026年台灣50大富豪榜，上榜富豪的總財富從去年的19...
美國「富比世」10日公布2026年台灣50大富豪榜，上榜富豪的總財富從去年的1970億美元，暴增至3080億美元，創下新高。圖為台北地標101。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：張虔生與張洪本兄弟以224億美元，首度登上台灣首富。
  • 重點二：AI熱潮推升台股與半導體出口，富豪總財富暴增至3080億美元。
  • 重點三：鄭崇華財富暴增近五倍，榜單新進者多來自半導體與AI產業。

美國「富比士」10日公布2026年台灣50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與總裁張洪本兄弟奪得榜首，兩人財富增加了145億美元，達到224億美元，首度榮登台灣首富寶座。排名第二的是國巨創辦人陳泰銘，身家182億美元；去年的首富、富邦集團蔡明忠與蔡明興兄弟則以167億美元退居第三。在AI帶動下，上榜富豪的總財富從去年的1970億美元，暴增至3080億美元（約新台幣9.7兆元），創下新高。

富比士指出，台灣2025年經濟成長8.7%，締造15年來最快增速，主要受惠於半導體出口強勁。AI熱潮也帶動台股大漲，加權指數較一年前翻倍，總市值達4.4兆美元，躍升全球第5大股市。

根據最新排行榜，今年共有34名富豪財富增加。排名第四的鴻海創辦人郭台銘，受惠於AI伺服器需求帶動，財富增至155億美元；國泰金控蔡宏圖、蔡政達兄弟則以150億美元位居第五。台積電創辦人張忠謀以94億美元排名第九。

以增幅來看，台達電創辦人鄭崇華是最大贏家，財富幾乎較去年暴增5倍至145億美元，排名躍升至第7。另有8名新進榜者，全數來自半導體或AI相關產業，其中鴻勁精密董事長謝旼達以71億美元財富首度進榜，排名第 12。

此外，今年有11人跌出榜單，包括5月辭世的潤泰集團前總裁尹衍樑。入榜門檻也從去年的13億美元提高至22億美元，同樣創下新高。

台灣前10大富豪榜單。
台灣前10大富豪榜單。

精華 FAQ

  • 日月光投控董事長張虔生與總裁張洪本兄弟奪冠，財富達224億美元，較去年增加145億美元，首次登上台灣首富寶座。

  • 主要受AI熱潮與半導體出口強勁帶動，台灣2025年經濟成長8.7%，台股也因AI題材大漲，推升富豪資產與整體市值。

  • 鄭崇華財富幾乎增至五倍，躍升第七；另有8名新進榜者全來自半導體或AI相關產業，顯示科技鏈成為最大受益者。

台積電 張忠謀

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