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研究生憂被AI取代 求問數位IC哪些職缺堅不可摧？同溫層搶回應

記者陳素玲／台北即時報導
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AI科技興起，帶來諸多改變，AI取代人力課題也讓不少人擔心影響就業。(路透)
AI科技興起，帶來諸多改變，AI取代人力課題也讓不少人擔心影響就業。(路透)

六月正是台灣的畢業季，新鮮人大軍投入就業市場，不少人抱持「選擇比努力重要」的心情找工作，日前知名社群有人發文求問「小弟目前碩二，大AI時代來臨，已知純寫rtl (網頁與軟體開發)的工作以後高機率被取代，想先建立護城河，想請問數位 ic 的那些職缺不太容易被取」？

此文一出釣出了不少同溫層搶著回應「我比較悲觀，以現在AI發展，工作內容主要是操控EDA的應該都會被取代」、「人類基層犯錯還可以扛考績，沒工作怕得要死甚至加班補回來 怎麼可能被AI取代」、「取代是假議題吧？ 你有ai還是要人去用啊？」、「我覺得ai是取代像底層的欸，就像當初機械發展出來取代那些重複性質的工作，讓一個人的生產力可以大幅提升」、「設備無可取代」、「要碰的eda tool越多越不容易取代，純coding的職位都很危險」。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，在台灣半導體產業中，數位IC設計相關職務通常是工程師職涯中薪資成長最快，剛入職的碩士畢業新鮮人月薪為6萬5到7萬5(台幣，下同)，年資滿三年後明顯耀進，月薪落在8-10萬，年薪突破百萬元也很常見，整體而言，數位IC設計工程師，是年薪最有機會突破200萬至300萬元以上的領域之一，因此成為近年電機、電子、資工研究所學生最熱門的就業方向，不少知名科技大廠，更是提前於三月校園徵才博覽會預約人才，搶手程度不言而喻。

由於數位IC設計工程師是半導體產業中技術門檻最高、薪資成長最快的職務之一，屬於薪資金字塔頂端，因此企業在招募新鮮人時，除了重視學歷背景外，更聚焦在是否具備電路設計能力、程式能力，找Bug、debug以及Timing問題分析，偏好能夠找出問題原因的人。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為協助畢業生順利接軌職場，自5月底開始舉辦一系列活動，校園講座不僅是企業徵才說明，而是透過「就業列車」形式，把產業第一線需求帶進校園，讓學生在畢業前就能理解企業真正需要的人才條件。時值畢業求職季，新鮮人專屬職缺，包括外商企業、千大企業、月薪40K起、應屆畢業生、交通住宿補助、彈性上下班、可遠距工作等，都能夠一鍵搜尋。還有「AI履歷健檢」服務，快速檢視履歷強項與不足，給予具體優化建議，針對社會新鮮人求職常見問題、勞動法規或職場疑問，提供即時協助，透過模擬面試累積實戰經驗，增加自信與穩定度。

曾仲葳提醒，拿下高薪的職務同時也要承擔高壓力，因為晶片修改成本極高，任何設計錯誤都可能造成數百萬甚至上億元的損失，因此工作要求非常嚴謹，一個Bug可能造成巨大損失，從事數位IC設計工作，長時間加班趕進度所造成身心壓力不可忽視。

精華 FAQ

  • 因為他認為純寫RTL等偏程式化工作，未來在AI發展下高機率被取代，想趁畢業前先建立職涯護城河，尋找較具不可替代性的數位IC職務。

  • 業界回應普遍認為，熟悉多種EDA工具、具備電路設計能力、能找Bug與做debug，並能分析Timing問題的人，會比單純寫code的職位更有韌性。

  • 因為數位IC設計薪資成長快，碩士新鮮人起薪就不低，但晶片修改成本極高，任何設計錯誤都可能造成巨大損失，因此工作嚴謹且常需長時間加班。

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