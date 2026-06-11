新聞眼／公教退休差額補一半 不當自己人

銓敘部將於8月補發公務人員退休金差額，被藍委批評擅自曲解法令「少給一半」。（圖／銓敘部提供）

立法院去年通過「公務人員退休資遣撫卹法」修正，自2024年起停止逐年遞減退休所得替代率，銓敘部近日已將審定函寄發全國退休公務員，差額將於8月補發；只是銓敘部為德不卒，被藍委批評擅自曲解法令「少給一半」，銓敘部則稱，只能從總統公告生效日開始執行。銓敘部可自行決定何時退錢、退多少錢，莫非是以立院的太上機關自居？

立法院去年12月12日三讀通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正案，修法重點就是停砍年金，取消自2018年起施行的「10年逐年遞減所得替代率」機制，明定退休所得替代率一律回溯至2023年的標準計算，不再逐年調降。總統府則於同月26日公告，依中央法規標準法規定，自總統公布之日起算至第3日發生效力。

總統府公告半年了，銓敘部終於有動作。只是立法院修正退撫法是明定自2024年1月1日以後停砍退休公務員所得替代率，銓敘部卻另行開發及調整資訊系統，只重新計算退休人員去年12月28日以後的每月退休所得。換句話說，在銓敘部的開發及調整之下，退休公務員在2025年12月以前溢扣的差額恐怕就此「人間蒸發」了，官方就只認帳總統公告以後的半年。

賴政府早已玩殘憲政體制，這兩年來立院三讀通過的法律一直在覆議、釋憲中循環，時而穿插閣揆不副署、總統府不公告的伎倆；如今連考試院銓敘部也有樣學樣，誇張程度簡直不輸政院，賴總統應感到「欣慰」才是。

只是，銓敘部如果真是要揣摩上意，應該就要做全套，乾脆就靜待憲法法庭判決再定行止，自行「研發」、「解釋」法令的生效日，根本就是暴露欠缺法學素養，甚至遊走法律邊緣，實無必要。

立院既已三讀通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正案，雖政院、試院聲請釋憲，但依憲政精神，在裁定或判決出爐前，行政機關仍應依法執行及編列預算。

銓敘部不想違憲又不敢違逆上意，結果就是只做半套、補一半差額，為了合理化這種舉措，硬是擠出法令自總統公告日生效的法律新解，還真是改寫了法學緒論。

要釐清的是，銓敘部僅退還法令公告後的退休金差額，拒絕退還2024、2025年共24個月差額，在法理與實務上都違背立法意旨，如有認真看過修正條文，法律適用時點應始自2024年1月1日，總統公布僅是法律生效的其中一個環節，銓敘部曲解法律、拒絕履行政府責任，構成行政機關不當得利，日後恐有公法或民事財產返還義務的糾葛。

立院修法時的普遍認知是要解決2024年以降公教年金持續被砍的問題，行政機關恣意切割時點，讓公教人員在2024與2025年期間的財產權益蒙受損失，僅補發公布後至重新審定期間的差額，只是想在選舉年向退休公務人員釋放「政府沒虧待你們」的虛假善意，卻更凸顯民進黨從來就不認為退休公教是自己人的真實心態。