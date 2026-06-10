因應退場危機 教授上網「海巡」招生 報考增3成

少子化浪潮重創高等教育，不少大專校院已處於「招生即作戰」的緊繃狀態。圖為去年大學博覽會。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 少子化衝擊高教，私大教授改上網海巡招生。

少子化衝擊高教，私大教授改上網海巡招生。 重點二： 教授在Threads留言互動，精準接觸有意願考生。

教授在Threads留言互動，精準接觸有意願考生。 重點三：醒吾科大表藝系招生報考較去年成長三成。

少子化浪潮重創高教，在嚴峻的退場危機，各系所「沒學生就斷根」，大專校院已處於「招生即作戰」的緊繃狀態，為此，有私大教授在網路上「海巡」，到處留言「毛遂自薦」，還經營Threads，希望能精準攔截目標學生。不少大學教師坦言，要走到這一步，心理上要跨過很多坎，但不願再坐以待斃。

「海巡」是近期在社群平台Threads上流行的網路梗，指「公眾人物或特定群體在社群平台上主動搜尋關鍵字，並在素人網友的貼文下留言互動」的行為。

為了搶學生，近來許多大學教授紛紛加入這波「海巡」行列，除了在Threads上幽默、接地氣的留言，拉近與學生的距離外。每逢學測、分科測驗放榜或個人申請階段，許多高中生會在網路上發文詢問「ＸＸ大學ＸＸ系好嗎？」教授親自現身解答，就是最強大的招生活招牌。

對於教授「海巡」學生這件事，玄奘大學法律學系助理教授邱子宇抱持樂觀的態度。他說，以前學生接觸大學的管道，多半是從高中端老師推薦，因此除了頂尖大學外，許多有特色的校系逐漸不受重視，透過海巡能夠了解現今學生的需求。

不過他也坦言，一定會遇到一些壓力，因為網路上各式各樣的意見都會有，有時老師必須面對網友情緒性發言。

醒吾科技大學表演藝術系系主任劉唐成也會在Threads上找合適的學生。他坦言，走到這一步，心理上要跨過很多坎，而支撐跨過去的力量，來自於「不願意再坐以待斃」，想要主動尋找優秀生。

劉唐成說，自己曾是不願「招生」的大學教師，畢竟大學是產出知識的殿堂，教授是專業領域的權威，要「拋頭露面」出來招募學生，一開始真的有點難以接受。但他後來轉念，自己一直以來都是劇場導演及演員，為了將作品讓更多人看到，即便是最難去的地方，都願意去推薦自己的作品，邀請眾人走進劇場，難道會因為推銷自己的戲而感到丟臉嗎？不會。同理，作為系主任，這群老師這麼用心辦學，有什麼好說不出口的？

醒吾科大表演藝術系今年5月中舉辦的日間部單獨招生，兩天近150人應試，比起去年成長3成。劉唐成說，不敢說和網路「海巡」有直接相關，但認為至少有間接影響力。透過Threads的演算法特性，可以直接觸及有興趣的考生，比起過往透過校方、師長，甚或學長姐等的引薦，更直接有力。