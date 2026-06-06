國手搖籃 穀保青棒隊停招？「可能移轉他校」
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針對青棒名校新北市私立穀保家商有意自明年轉型停招職業科，引發各界對棒球隊去留高度關注，據了解長年資助球隊訓練的前市議員蔡明堂曾強調絕不會解散球隊，希望繼續留在三重地區，但是否轉往其他學校繼續發展尚不確定。
本報系聯合報報導，穀保家商自84年度於觀光科設立體育班，由蔡明堂擔任總教練創辦棒球隊資助訓練，一手催生造就成為台灣青棒強權，曾培育無數職棒球星，是國手搖籃。
據長期協助他訓練球隊的成員透露，蔡明堂對於穀保家商受少子化衝擊導致招生人數驟減感到無奈但也只能接受趨勢，校方有意朝精緻高國中小學轉型計畫討論已有一段時間，包括新北市政府教育局、城鄉局等相關單位也和校方研議過幾次，目前尚無定論但未影響棒球隊運作。
他說棒球隊今年的新生招收作業已經完成，從挑選手到4、5月間召集測試球技能力均如期辦理，只是日期未到尚未入學，部分新生國中畢業便可住進宿舍加入訓練，包括2、3年級學生選手的訓練也都正常未中斷，如果未來要轉往其他學校發展，需要時間作業必須無縫接軌才重要。
他還說蔡明堂曾透露如果穀保家商轉型後不再發展棒球，球隊也絕對不會解散，他會持續資助訓練，但可能把球隊和學生的學籍移轉到其他學校，目標是留在三重地區繼續深根發展。
新北市政府教育局則表示，穀保家商115學年度仍持續招生，現階段校務及招生作業均正常推動，學生受教權益亦不受影響。教育局尚未接到校方正式提出停招、停辦或轉型改辦等相關計畫。
強調未來如有校務轉型或辦學方向調整規畫，均必須依相關法規辦理，教育局將依法審慎審查，以維護學生、家長及教職員權益為優先。同時也將持續透過私校永續發展輔導機制，協助學校穩健發展。
另據台北中國時報報導，台灣青棒長年由新北市私立穀保家商與桃園市立平鎮高中兩大強權分庭抗禮，素有「北穀保、南平鎮」之稱，培育出無數國手與職棒球星。穀保家商近日傳出啟動轉型計畫，棒球隊可能在今年底走入歷史。穀保家商校長嚴英哲5日證實，正研議轉型方向，未來朝雙語菁英學校發展，但青棒隊是否仍留在校內未定案，預計8日與教育局進一步討論。
穀保棒球隊更被譽為國手搖籃，歷年培育出眾多旅外及職棒球員，包括旅美投手林昱珉、旅日投手孫易磊、世界12強國手林家正，以及中華職棒球星陳冠宇、潘傑楷等人；已故旅日名將張誌家及中職傳奇捕手高志綱，也都出身穀保體系，讓穀保成為台灣棒球發展史上不可忽視的重要學府。
然而，在少子化衝擊下，國內私立技職學校正面臨嚴峻招生壓力。嚴英哲坦言，近年技職教育市場逐漸萎縮，家長與學生仍以普通高中為優先選擇，使許多所職校經營愈來愈困難。穀保家商13年前日間部學生數曾超過2800人，如今已降至1100多人，即使仍是新北市學生數排名前20名的高中職，依舊難逃少子化浪潮衝擊。
學校擬朝精緻高國中小與雙語菁英方向轉型，引發棒球隊可能被移出校內的疑慮。不過目前招生與訓練仍正常進行，球隊去留尚未定案。 蔡明堂表示若學校未來不再發展棒球，球隊也絕不會解散，會持續資助訓練。他並考慮把球隊與學生學籍移轉到其他學校，盼仍留在三重發展。 教育局指出，穀保家商115學年度仍持續招生，校務與招生作業都正常推動，且尚未收到正式停招、停辦或轉型申請，將依法審查並維護學生權益。
精華 FAQ
學校擬朝精緻高國中小與雙語菁英方向轉型，引發棒球隊可能被移出校內的疑慮。不過目前招生與訓練仍正常進行，球隊去留尚未定案。
蔡明堂表示若學校未來不再發展棒球，球隊也絕不會解散，會持續資助訓練。他並考慮把球隊與學生學籍移轉到其他學校，盼仍留在三重發展。
教育局指出，穀保家商115學年度仍持續招生，校務與招生作業都正常推動，且尚未收到正式停招、停辦或轉型申請，將依法審查並維護學生權益。
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