我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為尼克隊首戰助威 紐約市府解除戶外觀賽派對禁令

州議員參選人論壇 聚焦移民保護、可負擔住房

校長畢典脫口「趕快結束自己」引熱議 世新大學：是盼學生照顧好身體

記者許維寧／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世新大學5月30日舉行114學年度碩博士班畢業典禮，校長陳清河致詞時談到，若時間...
世新大學5月30日舉行114學年度碩博士班畢業典禮，校長陳清河致詞時談到，若時間、情緒、身體沒管理好，「我告訴你，趕快結束自己。」引發爭議。(翻攝自世新大學畢業典禮直播)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：世新大學畢典上，校長陳清河失言稱學生可「趕快結束自己」
  • 重點二：言論因涉及自我終結暗示引發學生與外界高度議論與爭議。
  • 重點三：校方澄清原意是勉勵畢業生管理身心，兼顧工作與生活平衡。

世新大學5月30日舉行114學年度碩博士班畢業典禮，校長陳清河致詞時談到，若時間、情緒、身體沒管理好，「我告訴你，趕快結束自己。」引發爭議。對此，世新大學今天回應，校長的本意是希望學生面對未來職涯挑戰時，也能於工作、生活間取得平衡，照顧好身體。

陳清河日前於畢業典禮致詞時以自己為例，表示即便已經一把年紀，但對身體管理非常要求，「我管理我自己，非常管理我自己。」絕對不會讓外界感受到疲累。

陳清河說，要鼓勵學生，無論拿到碩士或博士，回到職場工作後，「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束、趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了。」引起學生議論。

對此，世新大學今天表示，當日致詞本意，是希望學生在面對未來職涯挑戰與環境變化時，能培養面對壓力與挫折的韌性，並在工作與生活之間取得平衡，照顧好自己的身心健康。

世新大學也說明，畢業典禮中陳清河校長對畢業生的勉勵內容引發討論，學校感謝同學及社會各界提出的意見與回饋，也重視大家對教育、職場與身心健康議題的關注。若因理解角度不同而引發同學的不安或疑慮，校長表達予理解與尊重。也提醒我們，在面對不同世代對工作、生活與自我價值的思考時，更需要持續傾聽與對話。

精華 FAQ

  • 陳清河在畢業典禮致詞時提到，若時間、情緒與身體沒管理好，就「趕快結束自己」，這句話被認為帶有自我終結暗示，因此立刻引發學生與外界討論。

  • 世新大學表示，校長原意並非鼓勵負面行為，而是希望畢業生面對職涯挑戰時，能培養抗壓韌性、兼顧工作與生活，並且妥善照顧自己的身心健康。

  • 事件凸顯不同世代對工作、自我價值與身心健康的理解差異，也提醒校園與社會在談論職場壓力時，需更謹慎用語，並持續透過傾聽與對話化解誤解。

上一則

蔡壁如選彰化縣長夢碎 被指算計者柯文哲：別問無聊題目

延伸閱讀

孫淑媚頂凍齡神顏拿碩士背後超拚 擔任學生會長還拿獎了

孫淑媚頂凍齡神顏拿碩士背後超拚 擔任學生會長還拿獎了
母深夜陪寫報告 成大腦麻生郭宇晨披上畢業袍完成法律夢

母深夜陪寫報告 成大腦麻生郭宇晨披上畢業袍完成法律夢
蔡英文出席北一女畢典 勉勵學生：人生不需要每一題都有標準答案

蔡英文出席北一女畢典 勉勵學生：人生不需要每一題都有標準答案
畢業季 皇后學院華裔畢業生談AI時代就業

畢業季 皇后學院華裔畢業生談AI時代就業

熱門新聞

加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35
馬英九基金會正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信。王光慈母親發出給馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。（圖／王光慈提供）

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

2026-05-29 01:20
圖為台灣法務部。（記者王聖藜／攝影）

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

2026-06-02 19:40
出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護照。 （圖/ 凡妮莎提供）

遭販嬰赴澳46年 她返台尋根如願獲護照

2026-06-01 20:47
基隆七堵區一處民宅十樓30日發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親僅因一件外套激烈口角爭執，他涉嫌持菜刀砍死母親，跑到住家頂樓12樓墜落亡。(記者游明煌／攝影)

「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死

2026-05-30 20:07
吳淡如怒公開勒索信件。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

開課被指抄襲 吳淡如報警怒嗆：我是法律系畢業…

2026-05-28 14:59

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本