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母深夜陪寫報告 成大腦麻生郭宇晨披上畢業袍完成法律夢

記者萬于甄／台南即時報導
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成功大學法律系畢業生郭宇晨（前）自幼罹患腦性麻痺，在父親過世前，一家人曾在台南市...
成功大學法律系畢業生郭宇晨（前）自幼罹患腦性麻痺，在父親過世前，一家人曾在台南市立棒球場前合影，也是家人一路陪伴其成長與求學的重要紀錄。(成大提供)

畢業季來臨，成功大學法律系畢業生郭宇晨自幼罹患腦性麻痺，求學期間不僅克服身體限制與課業挑戰，更歷經父親驟逝的打擊，憑藉堅強意志完成學業；今年順利畢業的他表示，未來盼投入法律實務，為身心障礙者發聲，推動更友善、平等的社會環境。

成大115級畢業典禮6日在光復校區中正堂登場，今年典禮主題為「典時成今」，為讓身障畢業生也可上台，特別準備無障礙坡道，郭宇晨預計親自上台接受撥穗與授證，為大學生涯留下難忘的一刻。

郭宇晨表示，腦性麻痺帶來的不自主肌肉張力問題始終存在，高中時期復健後常痛到難以入眠，如今已學習與身體共處，然而，在照顧生活中最辛苦的是母親，長年照顧自己的起居與就學，甚至半夜仍需協助翻身與如廁。他坦言，「自己能做的，就是學習與身體相處，慢慢適應並控制。」

大學期間，郭宇晨獲得學校資源教室、師長與同學許多協助，不僅取得輔具設備，也在考試與課業上獲得必要支持；他也特別感謝母親一路陪伴，許多報告與簡報製作，都是母子倆深夜共同完成，郭宇晨說，「這些幫助不只是學習資源，更讓我知道自己沒有被放棄。」

他也提到，大三時父親在睡夢中離世，讓他頓失重要依靠，過去父親每天接送上課、陪伴學習，甚至對法律議題充滿興趣，還曾對父親說，「不然我們一起考律師。」，如今再回首，才真正體會父母一路以來無私的付出與犧牲，也更加珍惜家人的陪伴。

郭宇晨表示，自己個性比較樂觀，即使遭遇困難，也會選擇笑著面對，而支持自己一路走到現在的信念是「不要因為自己的限制，就放棄自己的人生」，當然自己也會有低潮或懷疑自我的時候，不過他總會告訴自己，不要長時間陷入負面情緒。

郭宇晨說，畢業後計畫投入國家考試，朝公務員或律師目標邁進，「我不希望自己只是被制度幫助的人，而是有能力推動制度改變的人。」希望結合自身經驗推動制度更加友善與公平。他也鼓勵同樣身處困境或身心障礙的學生，不必因為走得比較慢就否定自己。

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