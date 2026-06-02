連三年奪金 聯合報系「Publish X」奪全球數位媒體大獎金獎

聯合報系連續三年在全球數位媒體大獎奪金，聯合報執行董事項國寧（圖中）親至法國馬賽領獎。(記者林秀姿／攝影)

全球新聞界最高殿堂傳來捷報！素有「新聞界奧斯卡 」之稱的WAN-IFRA（世界新聞出版協會）「2026全球數位媒體大獎」，6月2日於法國馬賽頒獎。台灣聯合報系憑藉自主研發的「Publish X - 新聞輔助判斷與決策系統」，從全球六大洲頂尖作品中脫穎而出，最終擠進僅50席的決選名單，勇奪「最佳創新數位產品」全球金獎。

代表聯合報系領獎的執行董事項國寧表示，「連續三年，拿到三座 WAN-IFRA 全球金獎。這不僅是一項獎項紀錄，更是一段由新聞部、數據、人工智慧 與跨部門協作所推動的轉型旅程。感謝 WAN-IFRA 與評審團的肯定。」

「Publish X」是一款專為新聞室打造的 AI 創新產品，由聯合報系數據發展部與新聞部攜手研發。開發團隊表示，該系統最大的挑戰在於跨越科技與新聞專業的鴻溝，為解決高壓、突發的新聞痛點，專案邀請多位具備35年以上資歷的資深記者深度參與，將其隱性的採訪直覺與實戰心法，透過創新思維轉化為核心知識庫。

數據發展部表示，系統導入後，具體帶動即時新聞參與度成長2.4倍、自然觸及大幅增加3.3倍，突破許多決策量能瓶頸。數據發展部強調，這座全球金獎是技術與新聞專業深度對話的結晶，不僅肯定了「數據驅動」與「AI 落地」的實力，更標記了聯合報系多年來在數位轉型長路上，不斷摸索、碰撞與前進的踏實足跡。

WAN-IFRA表示，今年共有811件作品參賽，獲獎作品反映了新聞業發展的態勢：人工智慧的卓越應用、與讀者關係的深化、視聽敘事的提升以及打擊虛假訊息的力度不斷增強。