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台遺產繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

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台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

記者王聖藜蕭白雪／台北3日電
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圖為台灣法務部。（記者王聖藜／攝影）
圖為台灣法務部。（記者王聖藜／攝影）

因應現代社會變化及多數民意，台法務部昨預告民法刪除有關繼承的「兄弟姊妹特留分」、增訂「特別貢獻」等修法草案內容，法務部指出，新法更符合現代家庭生活，並強調尊重遺囑自由。

去年有民眾在公共政策網路參與平台上發起連署，要求廢除民法兄弟姊妹特留分制度，主要理由是此制度源於舊時代大家族觀念，與現代社會脫節，且懲罰單身或無子女者。

膝下無子的資深藝人曹西平去年過世後，即使想將遺產留給長期照顧他的乾兒子，卻也因民法現行規定而受限，引發各界熱議。

法務部經多次開會討論，完成民法繼承編部分條文修正草案，昨預告修正案刪除「兄弟姊妹特留分」並增訂繼承人「特別貢獻」規定。

法務部表示，鑑於現今社會家庭生活型態改變，兄弟姊妹間之關係未若以往緊密，彼此間多無扶養之事實，且我國已進入超高齡社會，當繼承人僅剩配偶與被繼承人之兄弟姊妹時，生存之配偶須與被繼承人之兄弟姊妹分配遺產，顯不符合被繼承人之期待，且參照其他國家之立法例，多無「兄弟姊妹特留分」之規定。

新法雖刪除兄弟姊妹特留分，但考量社會上也有民眾長期照顧自己的兄弟姊妹，因此，對於被繼承人為療養看護，或依其他方法就被繼承人財產之維持或增加，有特別貢獻者，應給予合理之評價調整其應繼分，因此增訂「特別貢獻分」，在遺產分割時可列入應繼承對象，藉此鼓勵照顧高齡者可受到適當評價，增加照顧高齡者之誘因，也兼顧各繼承人間之公平。

另一方面若民眾生前扶養的兄弟姊妹，因其過世而陷入生活困難，修法草案中也增訂得向法院請求酌給遺產。

此外，為促進遺產儘速分割，以利經濟發展及財產運用，並降低對司法實務之衝擊，修正遺囑禁止遺產分割期間為五年。

法務部表示，盼能透過推動草案立法達成「尊重遺囑自由」、「促進實質公平」、「保障弱勢手足」目標，使繼承法制切合現代社會實際需求。

曹西平

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