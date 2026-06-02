我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

癌細胞已擴散至骨頭 妻：拜登終生得與癌症共存

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

遭販嬰赴澳46年 她返台尋根未找到生母 如願喜獲台灣護照

記者蕭白雪／台北2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在歷經一年多的尋根之旅，凡妮莎(右)今天終於從我國駐雪梨辦事處處長吳正偉手上收到...
在歷經一年多的尋根之旅，凡妮莎(右)今天終於從我國駐雪梨辦事處處長吳正偉手上收到嶄新的中華民國護照。 照片來源/ 凡妮莎提供

中文名字「王雯」的旅澳洲台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles），歷經一年的努力，6月1日從外交部駐澳洲雪梨辦事處處長吳政偉手上取得全新的中華民國護照，重新取得台灣人身分。

凡妮莎取得新發的中華民國護照時，相當激動，她說，她非常感謝台灣駐澳洲外交人員、尤其是駐雪梨辦事處的大力協助，從未放棄協助她尋根，過去這段時間也耐心回復她的問題，並居間與國內相關單位聯繫，終於圓了他的夢。

凡妮莎同時也感謝先前立委王鴻薇的幫忙，以及各方的關心與協助，讓她得以如願。

不過遺憾的是，到今天她還未能在台灣找到生母，還她尋根的心願。她說，她計劃明年要再回來台灣，遊覽台灣各地的風光。

吳政偉處長也恭喜凡妮莎能順利領取換發的新護照，並說明在過去近一年的時間裡，外交部與衛福部、內政部等相關單位通力合作，逐步釐清過去的歷史文件及戶政紀錄，協助她換照，也感謝她的耐心等候。

台駐雪梨辦事處指出，關於尋親部分，政府仍持續協助外，凡妮莎仍與其澳洲夫婿鍥而不捨多方爬梳網路，尋找與身世相關的文書資料，並多方尋找親生父母的線索，也希望未來各界倘有其他相關資訊或有知悉當年情況的民眾，能與凡妮莎聯繫，以成全她長年尋親的夙願。

國民黨立委王鴻薇稍早曾舉行記者會，表示中文名為「王雯」的旅澳台灣女子凡妮莎(Vanessa Miles)在46年前、出生3個月大時，遭販嬰集團送交澳洲的大衛邁爾斯夫婦收養。凡妮莎去年在尋找生母的過程中申換中華民國護照，外交部曾給予協助，內政部卻拒絕凡妮莎申請回復國籍，導致凡妮莎至今無法繼續找尋生母。

出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護...
出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護照。 （圖/ 凡妮莎提供）

中華民國 澳洲 護照

上一則

首度出訪／蕭美琴6日率團訪帛琉 往返採直飛模式

下一則

提告、勞檢、離職潮…馬英九基金會剩3人

延伸閱讀

川普長子前妻凡妮莎公開罹患乳癌「已完成手術」 川普家族加油打氣

川普長子前妻凡妮莎公開罹患乳癌「已完成手術」 川普家族加油打氣

白人媽媽領養中國2殘疾棄嬰 助逆轉人生

白人媽媽領養中國2殘疾棄嬰 助逆轉人生
亞凱迪亞市前市長王愛琳出庭認罪 或面臨10年監禁

亞凱迪亞市前市長王愛琳出庭認罪 或面臨10年監禁

「去或不去都會被罵」川普忙伊戰 不出席長子周末婚禮

「去或不去都會被罵」川普忙伊戰 不出席長子周末婚禮

熱門新聞

台灣國安會前秘書長金溥聰（圖）前往中廣接受趙少康訪問，但上午記錯地點，跑到了飛碟，隨後才趕到中廣。（記者曾原信／攝影）

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

2026-05-27 03:00
加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35
馬英九基金會正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信。王光慈母親發出給馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。（圖／王光慈提供）

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

2026-05-29 01:20
前總統馬英九。（本報資料照片）

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

2026-05-26 05:07
馬英九基金會前執行長王光慈。（本報系資料照片）

王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

2026-05-25 12:56
基隆七堵區一處民宅十樓30日發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親僅因一件外套激烈口角爭執，他涉嫌持菜刀砍死母親，跑到住家頂樓12樓墜落亡。(記者游明煌／攝影)

「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死

2026-05-30 20:07

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱