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NVIDIA GTC／黃仁勳介紹Vera CPU：為AI時代打造的CPU

編譯簡國帆／即時報導
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輝達執行長黃仁勳。（取材自輝達直播畫面）
輝達執行長黃仁勳。（取材自輝達直播畫面）

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講時，介紹Vera中央處理器（CPU），也是「為AI時代打造的CPU」。

黃仁勳表示，AI代理沒有耐心，什麼都要「愈快愈好」，每等一秒，就會一直拖延到下一步，因此必須要有低延遲特性。

他說，所以輝達從頭開始建立架構，打造出為AI代理而生的VeraCPU，這款需要的頻寬必須要世界級的，以利數據傳輸，Vera每顆核心的頻寬是x86架構的三倍，而且CPU核心之間的數據傳輸要愈快愈好，還要兼顧能源效率。

黃仁勳說，Vera是首款採LPDDR5記憶體的CPU，峰值記憶體延遲比x86架構低40%，核心之間的通訊速度比傳統CPU快50%。

他表示，大家都使用SQL技術，但Vera CPU的數據處理速度是SQL的三倍，即時串流數據處理速度加速六倍，是「全面革命性」的產品。他也說，Vera相當貴，但理由充分，因為詞元（token）是在這裡生產的。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳介紹Vera CPU。（取材自輝達直播畫面）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳介紹Vera CPU。（取材自輝達直播畫面）

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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