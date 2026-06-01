黃仁勳開講 最新背板股「AI 供應鏈」出爐 5台灣餐廳、水果攤都入列

黃仁勳愛店通化夜市的賣水果阿嬤「Lady Fruit」出現在背板。（取材自Nvidia直播畫面）

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Nvidia（輝達，又名英偉達）共同創辦人暨執行長黃仁勳 1日在台北流行音樂中心舉行的GTC Taipei主題演講，一聲「大家好」台股狂飆，直破4.5萬，再創新高，台積電、廣達、緯創、鴻海 、仁寶、宏碁 、華碩等「兆元宴」成員全面大漲，不是創新高就是改寫幾十年的新高，其中台積電盤中衝上2415元台幣（約76.4美元）新天價，緯創也創新高，鴻海也站上300元台幣，改寫26年新高，廣達也改寫27年新高。

最近背板也亮相，黃仁勳在台灣愛吃的餐廳「花娘小館」、「王記府城肉粽」、「富霸王豬腳」、「磚窑」，以及通化夜市的賣水果阿嬤「Lady Fruit」全都驚喜列入背板名單，黃仁勳不但特別介紹，幾家愛店的名字全都放在離黃仁勳背後最近的鏡頭位，都成了「AI供應鏈」。

黃仁勳愛店「花娘小館」Logo出現在身後背板。（取材自Nvidia直播畫面）

黃仁勳兆元宴愛店「磚窑」出現在背板。（取材自Nvidia直播畫面）

黃仁勳愛店「王記府城肉粽」出現在背板。（取材自Nvidia直播畫面）