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黃仁勳驚台灣童不會台語 「一句話」掀兩派論戰

台灣新聞組／綜合1日電
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輝達執行長黃仁勳日前舉行兆元宴宴請輝達供應鏈老闆，中場出來發放點心與飲料給會場外...
輝達執行長黃仁勳日前舉行兆元宴宴請輝達供應鏈老闆，中場出來發放點心與飲料給會場外的民眾與媒體。（記者潘俊宏／攝影）

一名網友在Threads分享影片指出，輝達執行長黃仁勳似乎對台灣小朋友不會講台語感到相當意外，貼文發布後，引發網友熱烈關注。事件發生在黃仁勳28日晚間宴請台灣供應鏈夥伴後，他步出餐廳向圍觀民眾與媒體發送便當、飲料，期間還接過民眾遞上的冰棒品嘗親切與現場群眾互動。

影片中可見，黃仁勳一邊吃著冰棒，一邊用台語稱讚「好呷」，並主動與身旁小朋友聊天。不過小朋友似乎聽不懂台語，直到旁邊大人協助翻譯後，才以中文回應，這讓黃仁勳當場露出驚訝表情，忍不住用台語問道「你袂曉講台灣話喔？（你不會講台灣話喔？）」，接著又接連詢問「你敢會曉講台灣話（你會講台灣話嗎）」、「你敢會曉講英文（你會講英文嗎）」。

在確認小朋友能夠用英文進行簡單溝通，卻完全聽不懂台語後，黃仁勳先是請孩子說幾句英文，隨後表示「You need to learn Taiwanese（你需要學台語）」。相關畫面曝光後迅速在網路流傳，不少網友將焦點放在台語傳承問題。

貼文底下出現兩派聲音，有網友感嘆「比較可悲的是，不會說台語卻感到驕傲」、「我兒子也不會講台語，連聽都聽不懂」、「看看對面的香港，粵語還是最主要的語言，結果台灣基本上完全拋棄閩南語」、「重點是講母語，老黃是希望小朋友講母語，不管是講台語、客語、族語都好」。

也有部分網友不解，「為什麼要預設台灣小孩都是閩南人」、「我在一個外省加原住民家庭長大，完全不會台語，被陌生人質問『你是台灣人怎麼不會台語』時，只覺得荒謬」、「台語什麼時候變成台灣話的代名詞」。

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