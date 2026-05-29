調查：台富豪近2成已擬妥家族交棒計畫 最怕跨世代挑戰

瑞士隆奧的調查報告顯示，台灣近20%高淨值人士已擬定交棒計畫，對下一代管理財富責任的能力也有信心。（路透）

瑞士隆奧（Lombard Odier）在訪調亞太地區的高淨值人士後，發布「財富藍圖」報告，揭露亞太富豪家族的交棒規畫，顯示台灣近20%高淨值人士已擬定交棒計畫，對下一代管理財富責任的能力也有信心，但最擔心的家族治理議題是跨世代挑戰。

報告指出，亞太高淨值人士的最重要目標是保存財富，64.2%受訪者以此為主要目標。同時，64.2%表示在思考轉移財富時，都以跨世代保存家族財富為最重要目標。

不過，亞太富豪卻似乎還沒妥善展開世代溝通，報告揭露僅16.9%受訪者認為家族立場完全一致，42.2%認為立場不一致、或是有龐大落差，而且超過25.3%的嬰兒潮世代、及超過14.4%的X世代受訪者表示，還沒和家族成員討論立場一致事宜。

根據報告，也只有26.9%受訪者有完整的交棒計畫，39.4%沒有任何交棒規畫，台灣則是近20%受訪者已擬定交棒計畫。報告也詢問受訪者在管理家族治理時的最大挑戰，主要包括跨世代議題、家族成員缺乏興趣及對未來願景有差異等。

香港（61.5%）、日本（56%）、新加坡與菲律賓（50%）及台灣（43.5%）最擔心跨世代挑戰。此外，以「抗拒改變」為未來挑戰在特定市場的比率也偏高，包括菲律賓的50%、香港的46.2%、新加坡的40%，以及台灣的23.9%。

另一個議題是下一代是否已準備好接班，僅16.7%受訪者對下一代管理財富責任的能力有信心，甚至有24.5%完全沒信心。不過，台灣受訪高淨值人士對於下一代「非常有信心」或「有點信心」的比率超過80%，為亞太各市場第三高，僅次於中國和新加坡。

這份報告從去年12月-今年2月，針對台灣、中國、香港、日本、澳洲、馬來西亞、新加坡、泰國及菲律賓等亞太市場390位高淨值人士，進行線上訪調，每個市場都至少有30位高淨值人士參與，世代群體區分為28歲以下的Z世代、29-47歲的千禧世代、45-60歲的X世代及60歲以上的嬰兒潮世代。