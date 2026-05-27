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飼主懸賞50萬 失蹤愛犬找到了 尋獲者：不用那麼多

記者陳雅玲／雲林27日電
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桃園陳小姐懸賞50萬元台幣協尋愛犬「美琪」，26日已尋獲。（圖／民眾提供）
桃園陳小姐懸賞50萬元台幣協尋愛犬「美琪」，26日已尋獲。（圖／民眾提供）

桃園陳小姐24日帶著愛犬「美琪」南下雲林二崙鄉照顧公婆，未料養了12年的愛犬竟突然失蹤，她焦急在網路發文，開出50萬元（台幣，下同，約1.6萬美元）懸賞金協尋，更心碎喊出「牠就是我的命，錢都是身外之物」，消息曝光後，引發大批民眾湧入雲林幫忙找狗。歷經兩天波折，昨天上午終於傳出好消息，「美琪」在距離婆家約800公尺處被尋獲，陳小姐激動落淚將愛犬抱回家。

陳小姐表示，當時外出時將「陳美琪」留在公婆家，沒想到返家後卻發現愛犬不見蹤影，情急之下才在社群平台發文懸賞，希望能盡快找回陪伴多年的毛小孩。

懸賞消息曝光後，不少熱心民眾自發性投入協尋行列，還有人特地南下雲林幫忙搜尋。不過，網路上也一度出現質疑聲浪，甚至前晚還傳出「美琪」已經找到的消息，後來證實只是誤傳，讓飼主心情再度大起大落。

直到昨天上午，住在陳小姐婆家附近的一名65歲廖姓阿伯，在自家門外陰涼處發現一隻疑似「美琪」的小狗正在乘涼，由於知道大家都在找狗，立刻通知兒子聯絡飼主。陳小姐趕到現場後，確認眼前的小狗正是失蹤多時的愛犬，當場激動抱住「美琪」，情緒潰堤。

陳小姐事後也向所有協尋民眾致謝，她表示，很多人告訴她「幫忙找狗不用拿錢」，真的非常感動；但同時也無奈提到，這段期間遭到不少網友抹黑與質疑，讓她十分痛苦。

她強調，自己長期投入動物救援，也曾協助許多人尋回寵物，「這不是詐騙，我也希望這件事是假的」，如今終於順利找回「美琪」，心中的大石頭總算放下。

至於找到狗的廖姓阿伯則笑說，自己猜想狗狗天氣熱應該會躲在陰涼處，早上8點多打開家門時，果然看到「美琪」窩在屋外休息，才趕緊通報。更巧的是，陳小姐丈夫竟與阿伯女兒是高中同學，意外牽起一段緣分。

面對外界關注的50萬元懸賞金，廖姓阿伯則低調表示，「大家同村的，不用拿那麼多。」

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