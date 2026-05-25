少子化衝擊 大學門檻降低 未來頂大恐變社大

少子化對高教的衝擊，不只學生從量變到質變，台灣社會長期依賴的「校名辨識系統」也逐漸失準。大學生示意圖。（本報資料照片）

面對少子化海嘯 ，大學為了生存，被迫往低分區撈人，學生結構從量變產生質變，設計系大四生不會畫樓梯，已真實上演。學者示警，國立大學若不減招，到了2043年，「頂大恐變社大」，現年47歲以下的大學教師將面臨未來學生降至PR10的教學困境。

一名在北部某私立科大任教的副教授，日前向學校遞出辭呈。他坦言，任教近17年，近年無力感特別明顯。他帶的是大三、大四的課，上課時發現部分學生「零基礎」，大三、大四的設計系學生「不會畫樓梯」、「沒去過美術館」，不會手繪不會用比例尺。

少子化海嘯來襲，大學生因「量變」引發「質變」，一名私立大學校長表示，去年龍年出生人口不足11萬人，去年高中畢業生出生那一年的出生人口約20萬。18年後、2043年高中畢業生至少減一半。若國立大學持續維持現狀不減招，學生優先把公立、頂尖大學的名額塞滿，後端學校恐面臨「斷崖式缺額」。

外界預估屆時會有高達40所私校面臨退場，私立大學剩30家，以退休年齡65歲計算，47歲教職員還有18年才退休，小於47歲就會碰到「學生特性一直改變」。譬如，30歲新進教師教PR50的學生（PR值是將全體人數均分為一百等分後所顯示的相對落點），到了65歲時，學生可能降到PR10。

國立台南護理專科學校特聘教授謝盛文憂心，學生組成改變後，班裡的程度差異會變大，有些學生仍然很強，但也有更多學生需要比較明確的學習支持、基礎補強和分級教學。如果老師仍然用過去教中前段學生的方式教現在的班級，就會出現「兩邊都挫折」。老師覺得學生程度下降，學生覺得課程很難、跟不上，最後學習效果更差。所以問題不只是學生變了，而是整個教學系統需要重新思考。

臉書粉專「黑特帝大」日前發表一篇文章，少子化下，「門檻下修」，讓原本屬於「私立前段」程度的學生，順位被推擠到「國立中前段」。台大等頂大的學生實力依然強勁，全台最頂尖的百分之二菁英依然高度集中。受害最深的可能是以前的「私立名校」。這些學校原本招收的是PR70至80的學生，現在這群人全去了國立大學，導致私立名校為了生存，必須招收PR50以下的學生，這才是真正的教育重災區。

不過，中原大學教務長皮世明則表示，過去PR70至80的學生，現在確實有很大的比率能進入國立大學，如今的私立名校必須展現人才培養的附加價值，大幅將課程與產業、新科技對接。即便學生的入學學科成績不如以往，但在就業市場上的競爭力，不亞於當年PR70至80的學長姐。