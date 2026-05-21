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千萬台幣獎金飛了 22元發票中獎卻領不到 他提告結果曝

記者林孟潔／台北22日電
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雲端發票。（本報資料照片）
雲端發票。（本報資料照片）

台灣陳姓男子2023年9月在外送平台foodpanda訂餐，22元（台幣，下同）外送費發票對中1000萬元特別獎，但他隔年2月才將會員載具歸戶手機條碼，獎金無法自動匯款，也逾期未臨櫃領獎，害千萬獎金落空，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

陳2023年9月2日訂foodpanda外送，支付22元外送費及平台費，foodpanda便將雲端發票寄送到他的電子郵件信箱；財政部2023年11月25日開出同年9至10月的統一發票獎項，他的發票對中千萬特別獎，foodpanda也在同年11月30日以電子郵件將中獎通知寄至他的會員載具。

陳2024年2月27日將會員載具歸戶手機條碼，至今沒有獎金匯入，他向foodpanda公司提民事訴訟，也向財政部提行政訴訟，請求財政部給付1000萬元獎金。

陳主張，財政部相關兌獎服務作業要點規定中獎雲端發票於開獎日後才歸戶，獎金無法直接匯入指定帳戶，中獎人要到實體通路領獎，限制剝奪人民的財產權，認為財政部不能拒絕給獎。

北高行認為，依照相關營業稅法、給獎辦法、兌獎服務作業要點等規定，買受人必須於「開獎前」歸戶、設定指定帳戶，才可以將獎金直接匯入，若是開獎後才歸戶，為避免影響中獎人權益，中獎人可以至實體通路領獎。

北高行指出，兌獎作業要點沒有增加法律所無的限制，也無逾越給獎辦法的規定，沒有違反法律保留原則、平等原則，陳是「開獎後」才歸戶，依規定本應到實體通路領獎，但他卻未在領獎期限即2024年3月5日前領獎，因此財政部也無法給付千萬獎金，判決陳敗訴。

財政部

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