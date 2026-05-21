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新聞眼／賴撒錢 生育率、傳統「慘業」就能得救？

聯合新聞網「重磅快評」
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賴清德總統20日發表就職兩周年談話，宣示即將啟動兩大利多計畫：一是由國家出面，提供0到18歲每人每月5000元（台幣，下同）的成長津貼；二是投入千億規模預算，推動中小微傳統產業的升級轉型。

總統利多大放送，行政部門自然傾力配合。經濟部長龔明鑫受訪時強調，政府過去兩年均已投入百億預算協助中小微企業，如今總統拍板加碼，「預算規模等於是倍增再倍增」，經濟部將全力落實。財政部長莊翠雲亦隨即表態，將研議配套減稅措施，包括育嬰家庭房地稅優惠，以及擴增7至18歲子女扣除額，力求與行政院的整體政策規畫同步。

然而，這份宛如從天而降的利多宣示，行政部門似乎仍狀況外，因此無法多作說明；企業界聽聞此消息後，更是充滿疑惑，呼籲在龐大的預算投入前，政府能先與產業界進行實質溝通。總統端出政策牛肉，縱使有選票考量的政治邏輯亦屬常情，但人民更關切的是，這些藥方真的下對了嗎？

先論「成長津貼」。這筆每月5千元的補助對育兒家庭而言，名義上固然是不無小補，但在現實的經濟天平上，其催生誘因極其有限，甚至存在嚴重的城鄉落差。試想，對在台北市領取低薪、背負沉重房貸的青年世代而言，5000元對「催生」有如杯水車薪。生養後代的決策，從來不是單純的加減法算術。正如「托育及就業政策催生聯盟」直言，此類現金補貼效果極為有限，「充其量只是止痛藥，而非動手術」。若執政者僅將資源耗費在現金撒網，卻避而不談建構職場友善環境、解決托育量能的不足、年輕世代對未來的焦慮，再多的預算也難以扭轉台灣墜入少子化冰河期的殘酷事實。

再看「中小企業轉型計畫」，轉型升級向來是政府施政宣傳中最響亮的口號，但長年的結構性困局，豈是預算灌水能一夕破除？許多傳統產業面臨的困境往往不僅是缺錢，更在於人才斷層、關鍵技術匱乏，甚至是國際供應鏈重組下的生存掙扎。若政府的轉型策略僅流於填寫計畫書、申請補助金，這終究只是形式上的「財政補貼」，而非實質的「產業躍升」；缺乏精確的產業診斷與長遠布局，預算大放送不僅無法提升整體競爭力，反而可能養出一批過度依賴政府補貼的「轉型殭屍企業」，最終造成國家稅收的巨大浪費。

大撒幣或許是短期緩解壓力的手段，但資源運用的效率與精準度，才是檢驗治理能力的指標。這份「千億大禮包」花的是納稅人的心血、是民脂民膏。錢撒下去後，若僅換來帳面上的短期數字，卻無法改善人民的深層困境與產業體質，那麼，這筆龐大的財政支出在不久的將來，勢必面臨歷史與民意的審判。

財政部 賴清德

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