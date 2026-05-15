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保險套扔地上沒帶走…擎天崗野戰男羞澀認「是我沒錯」

記者翁至成／台北即時報導
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擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處I...
擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北陽明山擎天崗15日凌晨0點多驚傳情侶「野戰」遭全程直播，轄區士林警方獲悉，立刻調閱監視器畫面，由於直播有明顯時間，且晚上人車稀少，很快就鎖定出車牌，初步致電詢問車牌主人，騎士坦承就是他，將配合到派出所說明。

事件在社群快速曝光，有民眾今天一早上山「踩點」，果然在案發現場周邊，發現使用過的保險套的外包裝，不只自拍上傳社群，還對著24小時直播的陽明山擎天崗YT鏡頭示意「保險套還在」。

據了解，該名機車騎士年約23歲，警方致電詢問時他羞澀坦言「是我沒錯」，當時他騎車載女方，約在14日晚上近11時上山，約在15日凌晨0時30分下山。

根據直播畫面，這對情侶約在14日晚上11時6分出現在鏡頭，起初二人在椅子上並肩而坐，後來女方躺在木椅上，男生情不自禁一度親親，接著女方坐起並站起，男方從後面摟抱，二人各自開著手電筒滑手機，期間男方四處遊蕩，女方則跪趴在桌子上，約過了55分鐘，男方開始親親、抱抱、摸摸，更數度趴在女方身上，約在15日凌晨0時15分兩人「激戰」，0時20分完事，0時22分離開鏡頭。

尷尬的是，陽明山國家公園管理處INFO的Youtube官方頻道還有360 4K全景即時影像，雖然一片漆黑，但因為有收音，過程同樣被全程播送，隱約可聽見男女對話。

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