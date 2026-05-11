台電換LOGO惹議 李艷秋指3癥結：整件事關鍵在恥字、進一步去中化

台電硬體設施如人孔蓋、車輛、招牌等，維持傳統LOGO。（記者許正宏／攝影）

台電更換LOGO引起討論，資深媒體人李艷秋在臉書「李艷秋的新聞夜總會」發文，她表示，從台電改LOGO，印度 移工進口、反核變返核、開放萊豬可以進CPTPP、美國關稅大騙局，「賴政府不靠謊言，無法治國，問題是，騙子能騙多久，由被騙的人決定。大家幫賴政府想個LOGO吧！」

台電改品牌字體，李艷秋說，把于右任的草書換成電腦字，社會兩極論戰。反對者認為是文化素養低落、圖利綠友友，支持的認為是年輕化、形象優化。其實這件事的癥結在於，第一，台電說原字體是員工臨摹，非于右任真跡，又說是從字帖中集字而成，非于右任專為台電所提，結果有人拿出當年台電月刊，記載用兩個西瓜換墨寶的故事。狠狠打臉台電，台電不認錯也不道歉。

李艷秋表示，第二，台電把帳單也大費周章將原本藍色換成綠色。李艷秋表示，被質疑的說法是，台電先解釋帳單有很多顏色，至於為什麼把民生用電帳單改成綠色？台電稱是「藍綠色」，是展現科技感與現代感。「你聽得懂，我輸給你」。第三，網路上轉型正義的說法開始帶風向，試圖止損。

「其實整件事關鍵在於一個恥字」，李艷秋表示，一個虧損3500億的國營事業，用百萬改個字體、換個顏色，就可以更現代更科技？在民進黨執政下，對引起爭議的話題，一貫拉東扯西，用一個謊言蓋掉另一個謊言。「他們確信人民無知，智商低等」，就算真相出現，也可以一句「轉型正義」或「中國認知作戰」就合理了一切荒謬。

李艷秋表示，另一個關鍵是進一步去中化，連「台灣」電力公司，因為是毛筆字，都要除之而後快，所以整肅中華文化的行動會從國營標語招牌，逐步形成社會氛圍，擴及學校及私有行業。

其他網友表示，「收到帳單的同時根本不會在意什麼字體！只在意電費金額」、「深厚的文化底蘊也要被去中化蹂躪殆盡」、「最大癥結就是毛筆字跟顏色，東拉西扯盡做無用的事」、「于右任的墨寶！是無價的」、「深深覺得可惜，那麼美的字竟不能留」、「台電到底有沒有搞懂大家無法理解的點？都虧損千億了，最要緊是要想辦法創造盈餘補漏洞才是吧？搞不懂為何要把改字體的事放第一位？這才是讓全民無法接受的事呀」。