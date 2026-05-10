「主播打哈欠」鏡頭全台放送 華視懲處出爐「員工傻眼」

王韻竹成了哈欠主播。(取材自Threads)

台灣華視新聞上月發生放送事故，主播王韻筑在播報白沙屯媽祖 進香新聞時的廣告空檔打哈欠，卻因為後台切播疏失，導致她張大嘴巴的畫面流出。日前華視內部懲處出爐，兩位工程師被記申誡，主任則是口頭警告，主播則沒有受到牽連。

華視日前公布員工獎懲結果，一共懲處三人。兩位是工程師中一位因誤植MOD主頻午間新聞節目CUE表，導致第四破口未能於廣告時段播送廣告而維持於主播畫面，影響公司及主播聲譽；另一位是未盡導播之責，導致MOD主頻未能於廣告時段播送廣告，兩人皆被記申誡乙次。這兩位工程師的主管則因督導不周，被口頭警告。

主播王韻筑先前已經幫同事求情，透露當天身體不適，副控和編輯台正在關心她的身體，絕非對她不滿才衝康她。王韻竹說：「因為華視新聞台就是一個這樣，連衛生紙的需求都關心我的暖心職場，雖然這個意外 必須檢討，但希望大家不要指責副控，因為並非他們出的錯，真的非常感謝他們。」

可惜她求情無效，電視台員工看到長官僅獲口頭警告，忍不住搖頭為基層員工抱屈，覺得不夠公平。華視對此回應：「針對相關事件，華視已依內部規範及權責進行適當處理，並持續檢視相關作業流程，作為內部案例檢討精進。」