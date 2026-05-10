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失智長者想回去被需要的時光 失智共融香草溫馨陪伴計畫

記者游振昇／台中即時報導
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永信社會福利基金會持續推動「失智共融香草陪伴計畫」，透過香草園藝、社區共餐、生活...
永信社會福利基金會持續推動「失智共融香草陪伴計畫」，透過香草園藝、社區共餐、生活手作及共融課程，鼓勵失智長者走出家門、重新與人互動。（永信社會福利基金會提供）

用理解與陪伴，守護每位曾為家庭付出的母親。永信社會福利基金會持續推動「失智共融香草陪伴計畫」，透過香草園藝、社區共餐、生活手作及共融課程，鼓勵失智長者願意走出家門、重新與人互動，也讓社區居民有更多理解與接納。

永信社會福利基金會副主任江瑞敏表示，失智長者真正想回去的，不一定是某個地址，而是那段仍被需要、仍能付出的歲月。

10日是母親節，是感謝母親一生辛勞與付出的日子。在永信社會福利基金會附設永信心佳長照機構的照護現場中，可看見許多曾經照顧家庭、撐起家計的母親，正一點一滴失去與世界連結的能力。

基金會表示，這群母親可能反覆說著「我要回家。」也可能不停整理物品、抽取衛生紙，甚至將盆栽誤認成廁所。這些看似令人困惑的行為，背後其實藏著她們一生熟悉的生活記憶與生命角色。

永信社會福利基金會副主任江瑞敏表示，她們真正想回去的，不一定是某個地址，而是那段仍被需要、仍能付出的歲月。在失智照護的歷程中，照護團隊說，失智不只是記憶退化，更像是一點一滴失去與世界連結的能力；照顧的核心，也不只是生活上的照料，更重要的是理解、陪伴與尊重。

永信社會福利基金會組長張棋雯表示，在失智照護經驗中，發現感官記憶，往往比語言停留得更久。機構透過園藝活動與生活手作，陪伴長者重新找回熟悉的生活感受。長者們一起炒米、炒芝麻、磨擂茶、製作桑茶，在一陣陣熟悉的香氣中，慢慢喚醒記憶深處溫暖的時光。

長照機構一名阿嬤原本眼神渙散、不太願意互動，當她重新握起擂茶棒，神情逐漸專注，還輕聲說年輕時幫忙製作茶點、替孩子準備點心的往事；另依阿嬤聞到炒米香時，驚喜說「這就是以前的米茶味道！」

永信社會福利基金會持續推動「失智共融香草陪伴計畫」，透過香草園藝、社區共餐、生活...
永信社會福利基金會持續推動「失智共融香草陪伴計畫」，透過香草園藝、社區共餐、生活手作及共融課程，鼓勵失智長者走出家門、重新與人互動。（永信社會福利基金會提供）

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