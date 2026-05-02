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冷眼集／冷漠女大生VS.被迫離台陸生 台灣價值面臨拷問

聯合新聞網「重磅快評」
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監視器拍下，女大生肇事後，在路邊彎腰檢查自己機車受損情況。（記者袁志豪／翻攝）
監視器拍下，女大生肇事後，在路邊彎腰檢查自己機車受損情況。（記者袁志豪／翻攝）

近日，兩則關於年輕人的新聞引發熱議，像是一面雙面鏡，映照出台灣社會當前令人不安的對比。

一則是台南20歲戴姓女大生騎機車追撞前方休假的28歲女警，導致對方慘死在遊覽車輪下。她在鮮血面前，第一時間竟是彎腰關心自己的機車有無受損，冷血反應引發社會憤慨。另一則是南投普台高中一名成績優異的陸生，明明透過繁星錄取台灣大學，卻因僵化的制度將被迫與家人分開，離開台灣。

這不禁讓人叩問：這塊土地究竟要用法律與制度，留下什麼樣的年輕人？引以為傲的「台灣價值」，究竟是守護冰冷的條文，還是捍衛基本的人性？

這起女大生撞死女警的慘劇，震驚社會的不只是意外本身，而是事發後那一幕近乎荒誕的冷漠。據現場畫面，該名女大生在撞擊後，首要動作不是跪地關心倒在血泊中的女警，而是停在路邊反覆查看愛車的刮痕。這種「物重於人」的直覺反應，透露出當代部分個體極度的自我中心與同理心喪失。若連對生命最基本的敬畏與愧疚都沒有，這已非單純的法律過失，更是人格教育的崩壞。

連台南市長黃偉哲也對女大生冷漠行徑表達無法理解。這種「不認錯、不道歉、選擇神隱」的態度，簡直匪夷所思。如果台灣的社會栽培出的是缺乏人性溫度、對他者痛苦毫無感知的未來公民，那麼這塊土地的未來，恐怕比少子化更令人細思極恐。

對比之下，另一則新聞顯得格外諷刺。南投一名張姓陸生，在台求學多年、將台灣視為家鄉，今年更透過繁星推薦考上台灣大學。然而，受限於現行兩岸人民關係條例，他因滿18歲成年即喪失隨行居留身分，即使優秀如他，也得在今年8月被迫離開這塊他生活已久的土地。

台灣口口聲聲說要爭取國際人才、應對少子化危機，卻在最需要留住優秀人才的時刻，用冰冷的程序將親手栽培的人才推向海外。雖然張姓學生已錄取新加坡與香港的大學，這或許是他個人發展的新契機，但對台灣而言，卻是一次徹頭徹尾的損失。

台灣在制度上展現了驚人的「嚴謹」，卻在人性關懷上顯得無比貧乏。容許缺乏同理心的肇事者留在島內，卻硬生生送走認同這塊土地、且具備卓越能力的年輕靈魂。這種制度與現實的錯位，可謂台灣當前最大的悲哀。

這兩件事並陳，暴露出台灣社會的兩大隱憂：首先是道德教育的失靈，人們是否只追求法律上的「免責」，忽略社會契約中最核心的「道義責任」？其次是法規修正的遲滯，面對國安級的少子化浪潮，移民與居留政策是否仍停留在舊時代的思維，無法順應時勢進行人道調整？

土地上的人，才是塑造這片土地未來面貌的關鍵。如果台灣社會繼續縱容冷漠者藉由「神隱」規避責任，卻用僵化的「國籍」標籤作為篩選人才的唯一標準，未來的台灣將會是一個缺乏活力且人心荒蕪的地方。

法律應具備保護良善、篩選人才的功能。相關單位應審慎思考，針對在台成長且具備特殊才能的青年，給予更彈性的居留機制。同時，法制對社會上這類漠視生命的行為，不應僅限於微弱無力的道德譴責，該有相對應的究責，唯有秉持對人性的敬畏，這塊土地才有樂觀的未來。

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