傳辜仲諒買TVBS取得優先議約權 中信金高層：沒聽說

TVBS傳出售，據了解，中信金大股東辜仲諒已簽署MOU拿下優先議約權。(本報資料照片)

中信金大股東辜仲諒再下一城，這次目標為TVBS。TVBS傳聞出售已久，知情人士指出，最新狀況為富邦金、中信金兩大金控集團大股東雙龍搶珠，而且中信金大股東辜仲諒已在日前正式和TVBS大股東、宏達電 董事長王雪紅家族簽署為期最長半年的MOU，金額規模約在120億(台幣，下同)，拿下赴TVBS進行實地查核與之後的優先議約權。另外傳出台鋼集團也在買家之列。

TVBS昨日爆出多位知名主播被資遣，引起市場矚目。金融圈人士認為，TVBS去年底就開價要賣，當時開出的價格約100億，通常裁員就是精簡人事支出，是美化財報，把賣相變好看的作法，TVBS此時再掀裁員，應和併購案談判即將進入新的階段有關。而知情人士指出，原因在於賣方已與潛在買方簽下MOU，而這位潛在買家，正是才剛買台泥逾5%的辜仲諒。

對此中信金高層表示，沒聽說，應無此事。

辜仲諒一直對媒體有高度興趣，而且不論是辜家或中信金集團都財力雄厚，因此多年來包括蘋果日報、壹周刊等多家平面媒體或電子媒體，只要想賣一定會接觸他，但最後都沒有結果。中信辜家三兄弟中，排行老二的辜仲瑩有緯來電視台、老三辜仲立創立知新聞，接近辜家的人士指出，現在辜仲諒對於媒體的興趣只會比以前更大，而且是電視台，對於新聞台尤其感興趣。

此外，外傳富邦集團董事長蔡明忠對電視台也有高度興趣，尤其富邦集團以前也曾申請過新聞台的執照但未能如願，後來蔡明忠將MOMO電視台賣出，如今也參戰TVBS的戰局。不過，知情人士指出，在競價之後，由中信金暫時領先，並簽下MOU。

另外，台鋼集團也被傳要買TVBS，業內猜測，由於過去國內有不少併購案都有它的身影，此次TVBS的出售案台鋼也被傳是買家之一，算是情理之中。不過，台鋼集團董事長王炯棻表示，聽到這個消息感到很意外，因為目前並無這樣的規畫，純屬市場捕風捉影的臆測，根本是「子虛烏有」的事情。