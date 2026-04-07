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高雄春捲食物中毒 苦主曝痛如被電睡覺像刀割、2天跑40次廁所

記者楊德宜／台北即時報導
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高雄市正義市場春捲食物中毒案，140人就醫，其中多達31人住院，高雄市衛生局依法...
高雄市正義市場春捲食物中毒案，140人就醫，其中多達31人住院，高雄市衛生局依法裁罰144萬元，初步檢驗結果為沙門氏菌感染。(高雄市衛生局提供)

高雄市正義市場春捲食物中毒案，140人就醫，其中多達31人住院，高雄市衛生局依法裁罰144萬元(台幣，下同，約4.5萬美元)，初步檢驗結果為沙門氏菌感染。高雄市長陳其邁今天表示，高雄市將強化食品稽查。

有受害者周日凌晨就在Threads披露此事，指4月4日中午6人一起吃春捲，吃的時候沒有怪味，下午起家人陸續出狀況，他則是當晚拉肚子，直到周日凌晨舉家掛急診，發現急診室已經有十多人在同一家買春捲，症狀也是上吐下瀉，醫院立即通報集體食物中毒。他昨天再發文，訝異不少人質疑是客人放太久才食用，他家人是買了春捲後拜拜到吃完不超過2小時，通報人數過百，「難道我們大家都是放很久才吃嗎？」

他表示，他連續兩天睡覺時全身痠痛，「那種痛就像電流電到一樣，躺在床上，感覺床單是刀子，接觸到皮膚就像被刀割一樣」，兩天來跑了至少40幾次廁所，完全吃不下東西，兩天加起來吃不到一片吐司，「身為受害者的我們已經很痛苦了，還要看到一些無腦的言論」。本來是不打算追究，市場擺攤也是辛苦，「但看到新聞後非常心寒，所以改變心意，我會要求賠償」。

其他網友表示，「我們家也是其中的受害者，我外公外婆甚至食物中毒現在還在住院中！店家態度真的很離譜，甚至也都沒有關心慰問，希望我們受害者可以一起向店家討賠償」、「我常常早上上市場買春捲，放到中午當午餐吃，從來沒有拉肚子過，那麼多人送急診，一定是店家問題」、「曾經食物中毒過一次的人路過，當時真的生不如死」、「太可憐了，店家真可惡，居然還有人護航」。

有網友建議，「可以集體告他們嗎？該停業不停業，那個態度真的很瞎，人命在他手上比不上錢欸」、「沒有關心慰問或道歉，還理直氣壯質問稽查人員，建議組成自助會集體求償」、「潤餅還是自己包的比較安心也衛生，而且可以包自己愛吃的料」、「傳統市場本身衛生這東西大家都睜一隻眼閉一隻眼，只要吃沒問題都沒事，等出事才會重視」、「食物沒有錯！錯的是製作食物的人，他們甚至在人家稽查時，還擔心自己訂單問題，而不是自己的食物有問題」。

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