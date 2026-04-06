我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普警告「一夜就能摧毀」伊朗 期限剩一天

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

酷的夢「台灣人就是自卑」 吳鳳駁是1特質：我們非常有實力

記者楊德宜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
土耳其裔藝人吳鳳表示，他看過這麼多國家，台灣人是他心中最溫柔、最和平的民族之一。...
土耳其裔藝人吳鳳表示，他看過這麼多國家，台灣人是他心中最溫柔、最和平的民族之一。（取材自「吳鳳 Rifat﻿」臉書）

在台法國YouTuber「酷的夢」遭前員工爆料私下曾說出「反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑」等言論，傷透粉絲的心，本人尚未出面回應。土耳其裔藝人吳鳳在臉書表示，聽到外國人說「台灣人很自卑」這句話讓他思考很久，台灣人不是自卑，而是過度謙虛。他想告訴大家，「不要盲目地覺得外國人什麼都比較厲害」。

吳鳳表示，在英文裡，自卑是Self-abasement，意思是不斷地小看自己，總覺得自己不如人。當他跟妻聊起這件事時，妻說「其實台灣人很聰明」，讓他很有感觸。

吳鳳在台灣生活多年，吳鳳表示，他觀察到台灣人不是自卑，而是過度謙虛。在亞洲文化中，謙虛是一種美德，他也深深被這種性格吸引，甚至自己也變得愈來愈謙虛。但有時候，這種過度的謙虛，反而讓台灣人在國際舞台上顯得畏縮。台灣人遇到外國人時，常會不自覺地隱藏自己的優點，反讓對方掌握主導權。「我想告訴大家：不要盲目地覺得外國人什麼都比較厲害」。

吳鳳曾在師大教書，他說，他總是不斷鼓勵學生不要過度謙虛，要勇敢舉手表達，不要讓別人誤以為你沒有實力。尤其是出國時，自信是所有好事的起點。

「我爸爸從小就常叮嚀我：永遠不要懷疑自己」。吳鳳表示，他看過這麼多國家，台灣人是他心中最溫柔、最和平的民族之一。「請不要讓別人的評價定義你，你要自己看見那份獨特的優勢。我們或許不完美，但我們非常有實力」。他喜歡勇敢的人，喜歡那些渴望與世界接軌、擁有國際觀的靈魂。台灣人最大的優勢，就是超強的學習力與理解力。「請對自己、對這塊土地更有信心！我相信你們，台灣」。

其他網友表示，「吳鳳突破台灣人的盲點了」、「其實，可能也不是自卑，是喜歡看外國人體驗台灣文化的反應，或是希望台灣文化被認同」、「台灣的教育不喜歡在課堂上積極表現的小孩，覺得會擾亂秩序，影響老師上課進度」、「就是自卑，才會很在意外國人對台灣的看法」、「你的觀察入微，我們懂得尊重別人，但是往往會忽略了自我的存在，謝謝你」、「不是自卑，因語言不同，不知如何表達意思，我覺得應該是客氣，不強勢，卻讓外國人覺得自卑」。

上一則

上升4.4％蔣萬安施政滿意度近7成 詹為元：「這點」贏市民支持

延伸閱讀

旅台法國網紅「酷的夢」被爆私下辱台：台灣人自卑、我拍什麼都看

旅台法國網紅「酷的夢」被爆私下辱台：台灣人自卑、我拍什麼都看
尹恩惠承認不紅了 回憶巔峰像夢 10年沒買精品「一度低潮崩潰」

尹恩惠承認不紅了 回憶巔峰像夢 10年沒買精品「一度低潮崩潰」
政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮
噪鵑太吵「擾學」 校長拒拆鳥巢信全網點讚

噪鵑太吵「擾學」 校長拒拆鳥巢信全網點讚

熱門新聞

台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。示意圖，非新聞當事者。(聯合報系資料照片)

4小學生淡定吃鼎泰豐 網驚：這世代消費力太猛

2026-03-31 21:54
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
陸委會副主委梁文傑發文幽默寫道，目前沒有小孩，怕以後沒人燒紙錢，所以清明祭祖時就燒給自己，先存在冥國帳戶。圖／聯合報資料照片

沒小孩先存冥國帳戶？陸委會官員祭祖順便給自己燒紙錢

2026-03-31 15:35
藥品，示意圖。(本報資料照片)

美國宣布課徵進口藥品100%關稅 優惠國中沒有台灣

2026-04-02 16:47

超人氣

更多 >
25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元

在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比