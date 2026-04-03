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旅客機上掌摑空服員引公憤 台灣虎航考慮列黑名單

記者楊德宜甘芝萁／台北即時報導
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台灣虎航示意圖，非當事班機。(本報資料照片)
台灣虎航示意圖，非當事班機。(本報資料照片)

台灣虎航昨(3)天從福島返回桃園的航班，傳出有旅客公然對空服員咆哮、甩巴掌，同機旅客為空服員抱不平，將事發經過影片PO上Threads社群平台，並直擊航警將該名施暴的旅客帶下機。有網友說，在桃機入境大廳看到台灣虎航空服員抱著友人大哭。台灣虎航對此譴責暴力，後續將評估是否將該名旅客列入拒載黑名單。

台灣虎航昨天從日本福島飛往桃園的IT753航班驚傳暴力事件，一名網友在Threads還原事發經過，指班機即將降落，機上已多次廣播準備降落，提醒旅客繫好安全帶、勿任意走動，但走道側有一名女性旅客疑似站起來要穿鞋，空服員在執行檢查時不慎撞上對方，即使空服員立刻道歉，該名旅客卻不諒解，「空服員也有詢問是否需要醫生，她自己表示沒那麼嚴重，卻還是持續咆哮，後面甚至直接出手打了空服員一巴掌」。班機降落時，航警就登機將施暴的旅客帶走。

該名網友拍攝到影片可見，兩名空服員向該名旅客道歉並說明可以提供協助，但婦人情緒激動，「妳為什麼要過去？我可不可以賞妳巴掌？」語畢同時伸手甩其中一名空服員一巴掌。

另一段畫面為該名旅客對另一名空服員大叫「妳不要碰我喔」，空服員勸戒時告知「我懂，但妳動手打人不對，人家是不小心」，婦人不領情，回嗆「是不是故意的不知道啊」，還將空服員遞給她的紙巾怒甩對方身上，影片後段為航警將她和同行友人帶下機。

其他網友表示，「拜託各家航空，將該女列入黑名單，請虎航保護員工，提告到底，絕不和解」、「真的太過分了，支持空服員提告！空服員善盡職責，維護旅客安全，卻遭受這樣的對待」、「我的家人也是空服員，深知這份工作的辛苦與壓力。降落這種關鍵時刻，空服員承擔的是客艙安全。我完全無法接受這樣的事情發生。這位女士應列入黑名單，她個人的情緒，已經嚴重影響飛行安全」、「虎航不要給我息事寧人唷，公司的態度決定了一切」、「我看那位女士警察來時明顯態度差很多，根本就是看女性空服員好欺負」。

也有網友說，「被打的是我家人，真的非常心痛，空服員真的很辛苦，請善待他們」、「今晚在入境大廳就有看見那個空服下班，看到男友出現，就抱著男友一直不停哭，原本還在想是怎麼了，現在看來真的是受了很多委屈」。有台灣虎航空服員轉分享該段影片，她表示，「不配合安全指示已違反民航法規，還傷害人？被打的就是我同事！看了好難過，留大家看如此沒水準的旅客」。

台灣虎航表示，台灣虎航一向秉持「飛安第一」為原則，對於任何旅客的滋擾及暴力行為，絕對採取「零容忍」立場，後續將依據程序，評估是否將該名旅客列入拒載黑名單，也會對受影響的組員提供妥善的關懷與後續協助。

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