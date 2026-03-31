我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed鮑爾勉勵哈佛學生：求職困難只是暫時

民生用品漲價恐燒2年？油氣暴衝 塑膠原料齊漲

台灣大學學生會長遭罷免成功 得票率逾8成5 創會38年以來首例

記者馮靖惠／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現任第38屆台大學生會長被罷免，是台大學生會創會以來第一個被罷免成功的會長。圖為...
現任第38屆台大學生會長被罷免，是台大學生會創會以來第一個被罷免成功的會長。圖為台大。(本報資料照片)

台灣大學學生會現任會長陳柏承遭指控未審預算就辦活動，加上職務工作不斷拖延遭提案罷免，昨（30）日晚間進行開票，最終以同意罷免443票對不同意罷免63票，得票率超過8成5通過，是台大學生會創會以來首位被罷免的會長；陳柏承答辯時表示希望大家看到他在「舍監案」、「移民署違法入校抓人事件」等具體努力。台大校方則表示，這屬學生自治事項，校方尊重結果。而這次罷免的投票率僅1.44%。

台大學生會第38屆會長陳柏承遭指控未審預算就辦活動，加上職務工作不斷拖延遭提案罷免，昨（30）日晚間進行開票，最終以同意罷免443票對不同意罷免63票，得票率超過8成5通過，是台大學生會創立以來首位遭罷免的會長。

根據罷免理由書內容，去年5月公告陳柏承當選後，一個月內所有幹部都無法與他取得聯繫，導致交接事宜未能如期完成，首次會議一直拖延8月才舉辦，導致招新作業延至9月第一周才進行，較往常時限延遲數周，陳還無故缺席公館圓環拆遷抗議記者會，並在講稿準備未完善的情況下，臨時交派副會長代表出席。

此外，罷免書還指出，陳柏承毫無財務紀律與成本效益觀念，包括在未確認預算的狀況下，就宣布舉辦發雞排活動，另外還有組織內部治理與行政管理失當等問題，因此發起罷免。

陳柏承也針對疑慮進行答辯，陳柏承說，他相信，要看一個人是怎麼樣的一個人，不要看大家對他有什麼樣的想法、不要去看他身上有怎樣的標籤，而是要看他具體做了什麼事情、做出了什麼樣的成果。

陳柏承表示，從他上任之後，針對「舍監案」、「移民署違法入校抓人事件」等案件，都做出了具體的行動，也有成果。他希望大家除了看到檯面上與他有關的流言蜚語之外，更可以看到他怎麼認真對待那些不為人知的細瑣努力。

但昨日投票結果顯示，參與罷免投票的520票中，有443票同意、63票不同意及14張廢票，同意票大於不同意且超出門檻，投票率1.44%。最終投票結果仍待選委會公告。

美國內華達大學政治系副教授王宏恩在臉書表示，台大學生會又創造了新歷史。昨天，現任第38屆台大學生會長被罷免，是台大學生會創會以來第一個被罷免成功的會長。

王宏恩說，從雙方公開聲明來看，罷免方強調該會長未經預算審查就宣稱要辦活動以及其他溝通問題，而會長則是強調校內外積極參與來防禦。罷免案過程中還有學生法院多次介入決定是否繼續，學生自治三權都動了起來。最後有史以來第一次罷免案成立。當然，學生們自己有自己的決定，但他常說學生自治是民主政治沙盒，有這樣權力的實際操作跟經驗累積總是值得嘉許的。

上一則

嗆鄭麗文不敢說和習近平「平起平坐」 民進黨團：淪統戰樣板

下一則

顏慧欣疑遭霸凌 藍促獨立調查還公道 批通報平台糊弄大眾

延伸閱讀

舍監性騷判判7月 台大：解職不再聘用

舍監性騷判判7月 台大：解職不再聘用
入學人數下滑 聖荷西學區將關閉五所小學

入學人數下滑 聖荷西學區將關閉五所小學
馬英九基金會決議組3人小組 徹查蕭旭岑案

馬英九基金會決議組3人小組 徹查蕭旭岑案
倡國防支出占GDP5% 谷立言促立院通過國防特別預算

倡國防支出占GDP5% 谷立言促立院通過國防特別預算

熱門新聞

台北市日前發生上廁所猝死案。圖為救護車示意圖。圖／資料照

褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝

2026-03-25 14:07
民眾黨前主席柯文哲出庭聆聽宣判。(記者王宏舜／攝影)

柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

2026-03-26 02:45
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，遭重判25年刑期。圖／本報系資料照

逃亡多天抓到了 中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

2026-03-24 09:01
馬英九基金會前執行長、國民黨現任副主席蕭旭岑神情凝重在中央黨部舉行記者會，對外說明表示，任內所有事情都依照馬英九的指示處理，也告知馬前總統、馬也全然知情。會有誤解，長輩忘記了。(記者黃義書／攝影)

馬英九基金會風暴 藍委：選民搖頭嘆「打民進黨 都沒這麼用心」

2026-03-25 04:33
圖為國民黨主席鄭麗文3月24日前往高雄與工商界座談。（記者劉學聖／攝影）

鄭習會敲定了 國民黨主席鄭麗文4月7日將訪問中國

2026-03-29 22:12
行政院經貿談判辦公室副總暨談判代表顏慧欣。（本報資料照片）

台美談判推手顏慧欣辭世 卓榮泰證實：長期工作壓力加身體不適

2026-03-24 03:45

超人氣

更多 >
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜