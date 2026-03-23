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賴重啟核電計畫 核四廠前廠長：應從容規畫核四重啟

記者王慧瑛邱瑞杰／新北即時報導
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台灣核四電廠。(報系資料照片)
台灣核四電廠。(報系資料照片)

賴清德宣布核二、核三具備重啟條件，台電將送重啟計畫給核安會，等於宣告民進黨將從「反核」走回「返核」。政策大轉彎，核四廠前廠長王伯輝對政府喊話，既然要使用核電了，這個時候更應該從從容容開始規畫核四重啟。

王伯輝發文說，本來可以從從容容完成的事，就不要匆匆忙忙，連滾帶爬，本來幾年前，台電一直虧，而且光電、風電已經到了瓶頸，那個時候政府本來就應該冷靜的思考可以規畫核電廠延役。如今，世界動亂，能源來源不穩，才要不得不放棄意識型態，努力的進行核電廠延役。

王預言，接下的重啟進程，「核三可能是2028年，核二可能是2029或2030」。

「既然要使用核電了，更應該從從容容開始規畫核四重啟。」王伯輝說，他要以一個核四退休的廠長的名義，提醒政府讓核四廠的組織重建，讓核四廠團隊規畫重啟及招回人力，讓龍門施工處長及副處長開始整理封存中的設備，透過重新再測試，那麼核四一號機才有可能在2030、2031年參加商轉，核四二號機也有可能在2032以後商轉。

「最、最心痛的一件事！人才在那裡？」王伯輝感嘆，當年核四廠封存後，核四工程師們仍然很用心的做好封存的工作，猶記得封存之後第五或第六年，工研院有來拆開了一些重要設備，設備竟然跟新的一樣。

「可惜，當時的執政黨，一心一意要廢核！」王伯輝感嘆，把核四廠的組織廢了，工作人員也調往他處，最痛心的是，好不容易建立的團隊，跟著四散了，「這個團隊專業強，工作能力及倫理，都是傲人的！」他說，一個好的團隊，必須走過十年左右才會有好的結果，如今核電廠若要重啟，也不禁讓人憂心「人才在哪裡？」

核四廠前廠長王伯輝對政府喊話，既然要使用核電了，這個時候更應該從從容容開始規畫核...
核四廠前廠長王伯輝對政府喊話，既然要使用核電了，這個時候更應該從從容容開始規畫核四重啓。(本報資料照片)

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