「機器人首重大腦訓練」 魏哲家：95%機器人大腦 台積電做的

台積電董事長魏哲家獲亞洲大學頒授名譽博士學位，他在演講中指出，「中國機器人跳來跳去，沒用，好看而已」，真正要能夠用的是要有一大堆感測器（Sensor）、資訊，讓機器人的大腦可以運作，可幫我們服務。(記者趙容萱／攝影)

台積電 董事長魏哲家 21日指出，「中國大陸機器人跳來跳去，沒用，好看而已」，他說真正有用的是讓機器人的大腦可以運作，幫我們服務，「95%的機器人大腦，都是台積電做的」。

魏哲家說，有一天，人類生病可以不用去醫院，只要在電腦輸入地區等就可以獲得處方；他還說，機器人發展最重要的就是大腦訓練，達成人類所需要的服務，直言以後每一個高齡家庭都會有機器人。

魏哲家在位於台中的亞洲大學演講中指出，為什麼要講AI、機器人，因為他年紀快到了，很快就可以用到。他希望機器人裡頭的電晶體都是台積電製造的，「若是別家，他要考慮一下」。

提起台積電最近在做什麼？「everything AI（每件事都是人工智慧）」。魏哲家說，台積電因半導體技術，使AI技術在20年之內增快100倍，現今已進入2奈米製程；AI可以幫忙醫師節省很多時間，尤其面臨高齡社會，多為老老照顧，碰到長照問題，機器人成為解方。

魏哲家說，當你想說機器人很簡單，看到中國機器人跳來跳去，「沒用，好看而已」，真正要能夠用的是要有一大堆感測器(Sensor)、資訊，讓機器人的大腦可以運作，可幫我們服務，「大腦誰在做？95%是台積電在做」。

他說，機器人不必吃飯、睡覺，也不會抱怨、發脾氣，「除非你教它」。藉AI發展，可以讓醫師不必那麼辛勞工作；他在報紙上看到「台積電爆肝」，其實錯了，有機會來訪問醫師，「爆肝是他們，不是我們」。

魏哲家說，人工智慧對醫療做出莫大貢獻，現在才剛開始，還有很多可以發展。