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美伊戰爭波及巴林 台這家醫院院長將前往籌設「聯合門診醫療中心」

記者黃寅／台中即時報導
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台中維新醫院院長許景琦（右）3年前拜會巴林政府人士。(許景琦提供)
台中維新醫院院長許景琦（右）3年前拜會巴林政府人士。(許景琦提供)

美伊戰爭持續，戰火波及到波斯灣周遭的阿聯酋、巴林、卡達等國家，台中維新醫院院長許景琦上午表示，最近接到巴林政府傳遞來消息，邀請他前往巴林首都麥納瑪（Manama）的美國第五艦隊基地大門口設立醫療站，將取名為「福爾摩沙聯合門診醫療中心」，會等戰事稍微平靜下來就前往籌設，但針劑等醫材物資已正募集前往。

許景琦說，3年前他以台灣觀光醫療發展協會理事長身分，率團參加阿拉伯醫療展的期間，與拜會了巴林王國衛生部長等政府人士並參觀了皇宮，奠定了友誼關係，除了發展台灣跟中東國家的民間關係之外，巴林衛生部最近又透過關係，邀請他前往設立醫療站。

他說，巴林政府經過跟中共大使館多次協調取得諒解，避免使用台灣或中華民國等敏感的名義，才特別邀請他前往前往，醫療站會以常設方式設置，醫師人數保持7、8間，並已有幾個醫學中心醫師表示願意前往。目前也安排巴林政府派出駐院醫生來台接受訓練，讓台灣優良又高科技的醫療產業能夠延伸到中東地區。

許景琦說，戰爭殘酷且違反人道，看見巴林遭受戰火攻擊，身為醫療人員，救人救世不分國籍，他不想跟政治扯上關係，只是會積極籌組醫療團隊，拯救更多受苦受傷的無辜軍民，也讓台灣優秀的醫療技術和愛心揚名國際。

台中維新醫院院長許景琦（右三）3年前擔任台灣觀光醫療發展協會理事長時前往巴林王國...
台中維新醫院院長許景琦（右三）3年前擔任台灣觀光醫療發展協會理事長時前往巴林王國皇宮參觀。(許景琦提供)

台中維新醫院院長許景琦（右）3年前拜會巴林衛生部長哈桑。(許景琦提供)
台中維新醫院院長許景琦（右）3年前拜會巴林衛生部長哈桑。(許景琦提供)

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