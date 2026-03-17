台肺葉切除手術浮濫 學者估20萬人白挨刀

衛福部國健署將肺癌納入第五癌篩檢後，肺結節切除人數大增；圖為低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢。(記者蘇健忠／攝影)

2022年7月起，衛福部國健署將肺癌納入第五癌篩檢，有吸菸史和肺癌家族史的民眾可接受「低劑量電腦斷層（LDCT）」進行肺癌篩檢。根據健保署的統計，2016年肺結節切除人數僅4595人，但到了2024年，肺結節切除人數多達1萬375人。台北醫學大學公共衛生學院教授高志文指出，台灣大力推廣一般民眾接受肺癌篩檢，造成許多人被「過度診斷」，接受不必要的肺葉切除手術，10多年來估計至少15到20萬名健康民眾白白挨刀，台灣淪全球「肺葉切除王國」。

本報系聯合報報導，健保署統計國內醫院執行肺結節切除手術切片結果，發現台大 、北榮、長庚、台大癌醫術後切片平均惡性率逾7成，以台大精準度最高，但也有醫院切片惡性率不到5成，甚至低於4成，如以每年逾1萬名「經肺部CT診斷肺結節手術切除個案」，推估約5000人未必需要手術；台大外科部主任陳晉興認為，剔除部分良性仍需手術案例，約為3000人。

胸腔外科醫學會理事長趙盈凱表示，各國資料顯示，經LDCT篩檢後，接受手術切除的患者中，約有5%至10%非惡性腫瘤，但過去未推動公費肺癌篩檢前，肺癌的問題是「發現得太晚」，現在是「從沒見過這麼小的肺癌」。

趙盈凱表示，公費肺癌篩檢推動至今，國健署未公布LDCT篩檢的偽陽性，但所謂的過度治療，除了術後發現並非癌症，另一項定義為，即使是癌症，但對患者而言動了太大的手術，身體過於負荷。近年醫界的共識是兩公分以下早期肺癌，不必大範圍切除，降低傷害。

和信醫院胸腔內科及加護病房主治醫師黃崇仁說，手術與否不完全取決於醫師，當患者發現體內有肺結節，即使醫師認為「可再觀察」，但患者恐因此天天提心吊膽，且要確認結節是良性或惡性，都需在胸部開一刀才有辦法取得組織，前後都是一刀，不少患者期待若發現就開掉，醫師避免發生醫療糾紛，通常都會滿足患者需求。

另據台北中國時報報導，高志文指出，他帶領的研究團隊從國家癌症登記及最新健保醫院申報等國內外資料分析發現，台灣民眾接受肺葉切除手術從民國95年前每年不到2000人，在2024年遽增至2萬6444人，10多年暴增13倍，人口超額肺葉切除近20萬人，這是全球外科界前所未見的驚人現象。

高志文認為，此完全肇因於部分台灣醫界人士對基本實證醫學的重大誤解，浮濫商業推廣非吸菸一般民眾自費接受無實證醫學效益的輻射篩檢，不幸造成肺癌過度診斷、術後偽陽性等問題。

高志文估計，台灣10多年來至少有15到20萬名無病、無痛健檢民眾，無端接受了未經實證醫學證明有效的肺葉切除手術，更有百萬名以上台灣民眾，經歷了肺部篩檢陽性的身心財務傷害，嚴重扭曲了健保及台灣胸腔醫學的臨床生態。