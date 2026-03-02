影／2026台灣燈會主燈燈光秀搶先曝光 超人氣瑪利歐展區售限定商品

備受矚目的「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區，結合燈光展示、角色造型與互動設計，規畫適合親子與各年齡層共同參與的主題燈區，還有販售限定商品。（記者胡瑞玲／攝影）

2026年台灣燈會自3月3日至3月15日於嘉義縣政府前廣場燈區舉辦，今年燈會主燈「光沐」以太陽、神木與水為象徵，從「世界的阿里山 」出發，描繪台灣自海洋誕生、生命演化到文明形成的旅程，2日燈會進行試燈，3月3日正式點燈開幕；此外，燈會開幕當天也是元宵節，全台將上演月全食天文現象，在天候條件許可下，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。

影片來源：聯合新聞網

交通部觀光署長陳玉秀表示，今年燈會首創結合生肖「馬」及台灣觀光代言人「喔熊」，小提燈以喔熊騎在馬上為造型，取名「喔熊馬抵嘉」極富趣味。

陳玉秀說，觀光署另於主展場「農漁慶豐收」燈區規畫設置主題為「稻浪豐盈．喜迎陽光慶好年」創意花燈，結合漁農慶豐收的主題，傳達這片土地在陽光廉能、勤懇努力下，農人們笑著滿載而歸，大地五穀豐收、欣欣向榮的好意象。

台灣燈會共同策展人羅文晟說明，2026台灣燈會自3月3日至3月15日於嘉義縣政府前廣場燈區舉辦，展場達36.7公頃，共分為2展區，規畫1個主燈、2個副燈、4個迎賓門、22個主題燈區，以及逾600件作品。

其中有12必看亮點，包含燈會踩街嘉年華、世界的阿里山主燈秀、開燈煙火秀、無人機光影展演、Team Taiwan大遊行、紙風車劇團大型展演、明華園總團演出、法國飛天白馬展演秀、愛爾蘭踢踏舞國際演出、天天精彩嘉義主燈秀、世博TECH WORLD館展演，以及眾所矚目的瑪利歐燈區。

羅文晟指出，主燈「光沐-世界的阿里山」，以「太陽、水霧、神木」特色的聲光劇場回望島嶼生成敘事，主燈高度21公尺，直徑15公尺，主燈燈光秀從晚上8點，每半小時播放一次約3分鐘縮時島嶼史，每日8場，最後一場為晚間9時30分，燈會晚間10時結束。

副燈則有「天驥夢飛揚」以傳統燈藝結合動態機械，並以生肖馬為概念，馬首、尾及馬蹄等部位甕帶展演；「火鳥啟靈光」是以鄒族取火之鳥傳說作為設計概念，科技互動結合傳統燈藝，並融入LED螢幕共同展演。

本次燈會有3友好國家、12國際友好城市展出，包含近鐵公司、東武道鐵集團、版急交通社等；而此次備受矚目的「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區，結合燈光展示、角色造型與互動設計，規畫適合親子與各年齡層共同參與的主題燈區，還有販售限定商品；另還有從大阪世博搬回台灣的TECH WORLD館，只能線上預約，但因預約名額全滿，因此提供每日開放現場排隊5000名。

觀光署表示，台灣燈會正式點燈當天也是元宵節，屆時煮東舞台開幕演出將由中華民國空軍軍樂隊氣勢磅礡開場，隨後樂天啦啦隊以應援活力點燃熱情，為即將參加2026 WBC世界棒球經典賽的中華隊加油，預祝中華隊能夠馬到成功；另邀請鄒族之光高慧君、高蕾雅、攜手悠巴歌謠傳唱隊，用天籟美聲唱出阿里山鄒族的驕傲。

觀光署表示，日本熱鬧的祭典活動，一直廣受台灣民眾喜愛，其中Yosakoi祭典舞蹈更是台灣燈會的常客，今年名古屋、三重縣、高知縣、北海道都派出菁英團隊來台共賀元宵，在台灣燈會舞台上重現日本夜來祭慶典的狂熱氛圍。

備受矚目的「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區，結合燈光展示、角色造型與互動設計，規畫適合親子與各年齡層共同參與的主題燈區，還有販售限定商品。（記者胡瑞玲／攝影）

今年燈會主燈「光沐」以太陽、神木與水為象徵，從「世界的阿里山」出發，描繪台灣自海洋誕生、生命演化到文明形成的旅程。（記者胡瑞玲／攝影）

備受矚目的「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區，結合燈光展示、角色造型與互動設計，規畫適合親子與各年齡層共同參與的主題燈區，還有販售限定商品。（記者胡瑞玲／攝影）

2026台灣燈會在嘉義，2日主燈試燈，3日正式點燈開幕。記者胡瑞玲／攝影

備受矚目的「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區，結合燈光展示、角色造型與互動設計，規畫適合親子與各年齡層共同參與的主題燈區，還有販售限定商品。（記者胡瑞玲／攝影）

今年燈會主燈「光沐」以太陽、神木與水為象徵，從「世界的阿里山」出發，描繪台灣自海洋誕生、生命演化到文明形成的旅程。（記者胡瑞玲／攝影）

2026台灣燈會在嘉義，2日主燈試燈，3日正式點燈開幕。（記者胡瑞玲／攝影）