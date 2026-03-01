中東陷戰火 台行政院長：逾3000台人平安 暫不撤僑

行政院長卓榮泰（前排右二）表示，台灣在中東地區大部分的館處都正常運作，第一時間能提供台灣人最需要協助。（圖／行政院提供）

美國與以色列對伊朗發動大規模空襲，中東局勢劇烈惡化，杜拜、阿布達比等國際機場都疑似遭攻擊，多國領空關閉，目前兩家航空公司的台北航線皆取消，恢復時間未知。台灣外交部表示，目前在中東地區的僑民及台灣人3000多人均平安，行政院長卓榮泰 昨日下午未鬆口要展開撤僑，他說，台灣在中東地區大部分的館處都正常運作，第一時間能提供國人最需要協助。

卓榮泰昨日到嘉義縣中正大學，一抵達時接受媒體聯訪，他表示，賴清德總統經由國安團隊簡報，充分掌握該地區所有局勢發展；外交部也充分了解當地僑民安全上都沒問題，第一時間也指示中東地區館處，要啟動緊急應變的機制，大部分目前都正常運作當中，讓當地國人有任何需求，第一時間能提供最需要協助。

卓榮泰說，觀光署也了解到當地還有觀光團數、旅客人數，因應這情況下，配合當地航班作業，也啟動必要備援機制，能隨時將觀光客安全返抵國門，在這時候，當地僑民、觀光客若有迫切需求，就跟當地各個館處做請求，一定全力協助。

媒體也問，針對中國駐以色列使館發布持台胞證也可登記轉移撤離的看法，卓榮泰說，「我們在當地還是有一些館處，跟一些組織、機構可以來協助，希望國人經過我們館處來做任何需求」，而在這時候無論各國或其他的機構組織都會發揮人道精神，不會做無謂的政治因素顧慮或考量。

有關中國駐以色列大使館宣稱開放中國、港澳及台灣人登記撤離前往埃及一事，外交部嚴正重申，台灣政府已同步展開國際護僑行動，外交部及相關館處將致力提供國人必要且即時的協助、積極協助國人確保人身安全，台灣領事保護權不應成為政治操弄工具。外交部提醒國人，在中東目前複雜局勢中尋求中國協助的風險。

陸委會副主委梁文傑則表示，每當國際危機，中國大使館都會做同樣的事情，藉此宣示中國對台灣的主權，他預期接下來還會有一波操作，呼籲台灣人民看清這樣的伎倆。

中東多國領空關閉，航班大受影響，昨日阿聯酋航空台北－杜拜取消四架次，阿提哈德航空與星宇航空共掛的台北－阿布達比取消兩架次。阿提哈德航空表示，由於目前戰爭局勢仍不明朗，後續航班恢復時間未定；阿聯酋航空回應，目前所有進出杜拜的航班均停飛，若72小時內有航班安排，旅客可辦理重新改訂（最晚10天內）或申請退票。