台灣少年涉詐人數攀 去年前8個月近3000人 不少人是逃家

青少年失蹤人口居高，不少可能被犯罪集團利用。台灣警政署統計，12歲到17歲少年涉詐，2023年逾2100人，前年超過3000人，去年1月到8月已逼近3000人，少年涉詐人數不斷攀升，其中不少是逃家，幾乎都當車手或提供人頭帳戶。

根據統計，2023年全台查獲2186名少年涉詐，前年查獲3324人，去年1月至8月則達2943人，相較前年同期僅1563人，增加1000多人；再細項分析，少年涉詐多以提領車手為主，是詐團組織裡最底層成員。

台北市陳姓刑事警官指出，少年涉詐幾乎是當車手或提供人頭帳戶，部分少年還坐大成為車手頭，這些涉詐少年多是家庭出現問題的非行少年，因為家庭沒溫暖或沒有人管，容易混在宮廟或幫派，由於沒有收入，因此會找經濟來源，過去少年擔任陣頭或替人討債、參加白事替人助勢，頂多拿個500元、1000元台幣(約15到31美元)，或被請一頓吃喝就當報酬，極易打發。

加入詐騙集團 後，領取的報酬是詐騙金額2%到5%，也就是當車手出門一趟，若面交拿100萬元台幣詐款，報酬就能有2到5萬元台幣，不但工作輕鬆、報酬又高，少年可能看到詐團高層出入高級會館、以名車代步，乾脆加入詐團，希望未來有錢後「改變命運」。

警官指出，少年犯罪以詐騙為大宗是很嚴重的問題，部分少年被抓後以收容代替入監，看起來雖有懲處及輔導，但如果沒有給這些少年擁有改變未來的機會，他們身為社會底層，再犯機會還是相當高；應在家庭關懷與學校教育，投入更多的公共資源，才可能有效減少少年犯罪。