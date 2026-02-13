未符民眾期待 台灣法官信任度暴跌至33% 司法滿意度下滑

我的頻道

記者翁至成／台北13日電
國立中正大學犯罪研究中心與犯罪防治學系昨公布去年民眾對司法與犯罪防制滿意度調查，32.9%支持，較前年45.8%，下滑逾12個百分點。中正大學學者建議司法院多對外溝通互動，公開透明審判程序，讓民眾理解司法運作邏輯與裁判形成過程。

前年滿意度是近10年最高，調查認為與國民法官制度2023年上路有關，民眾認同司法透明度大幅改善。但隨國民法官推動法律普及，社會關注司法及重大案件審理結果，民眾檢視更嚴格，網上輿論會形塑審判氣氛，當判決未符合社會期待，容易產生失落與質疑；另司法判決書往往艱澀，民眾不易理解，形成「距離感」，進而影響整體司法信任。

至於死刑議題，調查顯示有66.9%民眾完全不贊成廢死，與前年66%相近，是近10年新高；非常贊成死刑，從前年2.7%增加至5%。

另有17.7%民眾「基本上不贊成廢除死刑，但如有配套措施願意考慮」；二者合計有逾八成四民眾反對廢除死刑。

調查分析，死刑議題長期受到社會風氣與價值觀影響，近年重大刑案頻仍，部分輿論重視刑罰嚇阻效果，但另一方面，隨人權理念及修復式司法觀點逐漸受到重視，社會對生命價值與刑罰正當性討論趨向多元。

調查建議，死刑政策應兼顧社會態度變化與國際發展趨勢，透過多元對話累積社會共識；死刑存廢涉及法律制度、犯罪防制、被害人權益及人權保障等層面，是高度複雜且具高度爭議性議題，在替代刑罰制度與社會共識尚未充分形成前，相關制度調整需審慎評估。

