去年挨罰58萬...北市臭豆腐店太臭擾鄰 鄰居焦慮到掉髮

花蓮「玉里橋頭臭豆腐」台北店，因濃烈味道，引發周遭居民反彈，業者稱將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計春節後完成。(記者蘇健忠／攝影)

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐 」插旗台北捷運劍南路站附近，但「氣味」濃烈，引發居民反彈，甚至有住戶稱「每天處在臭味中，焦慮得都把頭髮拔光了」；業者不回應。北市環保局則說，去年依違反空汙法罰58萬5000元(台幣，下同，今年初要求業者調整設備保養頻率，業者已變更排放口位置、加裝活性碳除味設施，春節 後完成。

中山區玉里橋頭臭豆腐開店以來，屢屢因「氣味」引發爭議。一名自稱樓上住戶直言「極度影響生活、身心健康」，得要用衣物堵住門窗縫隙，才能勉強阻止異味入侵。其他人也表示，對面捷運站都可聞得到，無法想像當地居民每天要怎麼生活。還有居民焦慮到掉髮。

中山區北安里長陳小康說，店家開業前未做好防範擾鄰作為，也未敦親睦鄰，事後面臨檢舉、陳情時態度消極，導致一連串糾紛。裝潢期間就有住戶陳情異味、噪音擾鄰，開業後再增人車亂象，曾開公聽會邀受災戶、市府和店家溝通，非緊鄰店家的住戶陳情確實少很多，但緊鄰住戶仍受影響。

環保局回應，前年12月21日業者開店以來，接獲多件民眾陳情反映異味問題，去年2月以「異味汙染物官能測定法」採樣，排放標準10，但檢測結果達71，以空汙法開罰58萬5000元，並限期改善，4月20日複查則未超過管制標準。

店家已經設靜電式油煙處理設備、水洗機及電漿異味處理設備，環保局表示，去年下半年陳情數減少，今年初稽查民眾住所，店外仍有異味，要求業者應視來客數量及作業量，調整空氣汙染 防制設備保養頻率。

環保局轉述，業者稱將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計春節後裝設完成。後續會定期稽查、了解改善狀況，必要時不排除再次啟動執行異味官能測定，維護環境空氣品質。

桃園長庚醫院營養師陳姿吟說，臭豆腐獨特的臭味源自於豆腐在特殊「臭滷水」中經過微生物長期發酵，而豆類製品中的蛋白質分解成胺基酸，產生氨、硫化氫、揮發性胺類等具有臭味的物質，反覆在油鍋炸煮會累積油耗味，讓臭味更加濃郁，且氣味累積在排氣裝置，容易在密閉空間內揮之不去。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，每個人感官刺激與情緒感受不同，若因焦慮已出現拔頭髮或睫毛，甚至是咬指甲、摳手等症狀，應速就醫。