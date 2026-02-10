台企業移美與赴陸不同 學者憂產業空洞、高薪工作出走

台方承諾擴大對美投資換取關稅調降，學者認為長期而言會對未來出口、民間投資及消費造成結構性衝擊。(本報資料照片)

面臨川普祭出關稅，台灣高科技業面臨赴美投資壓力，產業外移陰影再現，台灣民眾擔心衝擊國內就業及產業空洞化。學者檢視這股赴美投資風潮，與台商二、三十年前赴大陸投資相較，有相似也有不同之處。重點在於不能弱化台灣供給角色，同時真的能做到「擴張型投資」才行。

中央大學經濟系教授吳大任分析，這次赴美投資與過去台商前進大陸的不同，在於過去台商移往大陸，主因是便宜的勞動力生產生成本比台灣低，產品更有競爭力，大部分是企業自主願意，到東南亞 也是類似情況。

他表示，到中國也可與台灣生產分工，重要零組件在台灣產製，到中國後進行組裝，出口到歐美國家。但赴美情況並非自願，且美國生產成本也高，不會建立像當初在中國這麼大的產能。

至於對台灣就業影響程度則類似，當年台商去投資，公司員工跟著去，給的薪資就是人民幣，高薪工作機會被帶走，台灣陷入低薪，未來類似影響到美國投資也是如此。

不願具名專家說，當年台商到大陸投資，第一個是成本降低，第二個是市場在那裡，是市場機制，但問題在於技術帶到大陸被仿效後大量製造，反過來被打得落花流水，大家只看到大陸驚人的需求，卻忽略大陸的供給能量大於需求的危機，因此像南韓 與大陸簽了自由貿易協定後，原本很開心，結果卻很慘烈。

如今投資轉向美國，專家指出，雖然美國需求大於供給，但美國目的是重塑供給，如果要雙贏，應是美國利用自動化的優勢，將台灣成熟製程的制式化極大化，如今美國卻要台灣先進製程去投資，台灣能從中獲什麼利要思考清楚，會不會打破原本台灣與美國供給與需求角色平衡，弱化台灣供給角色。

不過，中央大學經濟系教授邱俊榮表示，看待台灣企業赴海外投資必須跳脫意識型態，如同日本 TOYOTA大量到各國投資設廠，也不會有人擔心日本被掏空。

邱俊榮說，之前台商到大陸投資屬於防禦型投資，主要目的是找廉價土地、人力成本，但擴張型投資才是國力與技術展現，愈厲害的國家會有愈多擴張型投資，例如日本、南韓到美國、歐洲蓋車廠。台灣一直沒有擴張型投資，以致出口超過7成都是科技業，只有半導體，說是矽盾，卻不像南韓、日本是多元盾。

他指出，當年台商到大陸，大家也很擔心產業空洞化、失業率變高，但後來沒有發生，因為只要廠商對外投資，資源就會空出來發展其他產業。目前台商外移的質變來自於對外投資與當年移到大陸的企業不同，屬於有技術領先的高科技，像台積電就有強勢的訂價能力，這些質變都會影響其他產業發展，會與當年外移大陸狀況很不同。