我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入冬最冷紐約恐降至華氏零下29度 短暫外出就可能凍傷

佛羅里達州急凍降「綠鬣蜥雨」 居民撿來做菜變taco

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

記者楊正海／台北即時報導
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

為翻轉如廁文化、帶動城市美學，大安森林公園之友基金會、日本建築師坂茂6日簽署MOU，將操刀大安森林公園4號公廁的設計，注入環保美學，並邀請環境部長彭啓明出席、台北市長蔣萬安見證。彭啓明說，改變國人如廁文化是困難的，負面的聲浪大，但會完全挺住。

彭啓明指出，在台灣很少有人會向洗廁所的清潔工說聲感恩、謝謝，顯示尊重還不夠。另外，台灣的廁所文化也做得不夠，還是有髒、濕和各種味道；他覺得遠道而來的日本建築師坂茂很不簡單，這麼一位大建築師卻去設計廁所，而且他在東京設計的透明廁所，真的非常有特色。

他說，要改變國人如廁的觀念是困難的，例如說要蹲著、還是坐著？很多人說坐著很髒，可是蹲著更髒。很多人說衛生紙不能丟馬桶，要丟在垃圾桶怕堵塞管線，結果一進去廁所，「就會看到別人的剩下的東西」，而且還有味道和細菌。但這2年環境部要推動改變如廁文化的時候，負面的聲浪好大，但是我相信這是對的，「我們完全挺住」。

彭啓明表示，環境部在上個月做了一個大膽的嘗試，環境部前面的裝置藝術擺的是透明馬桶，就是大安森林公園之友基金會協助，有人說環境部是不是腦袋有問題？怎麼會有人裝飾藝術擺馬桶？但他就是要這樣用雞尾酒療法，來改變國人這個如廁的一個習慣，因為其中有一個透明的馬桶，按下去可看到沖水，就可以知道衛生紙是可以丟馬桶的，但是別的東西不能亂丟。

他說，如果每個人如廁時可以更乾淨一點點，對清潔工多一點掌聲鼓勵，這是最重要的，環境部很樂於跟大家一起合作，特別是大安森林公園之友基金會，未來會做得更多，讓台灣的如廁習慣，不管是硬體、軟體要一起進步，也需要大家一起配合支持，因為要改變，反彈的力道很大。

衛生紙可以直接丟馬桶沖水。(報系資料照)
衛生紙可以直接丟馬桶沖水。(報系資料照)

蔣萬安

上一則

藍擬3月底民調決定中市長提名 江啟臣：違背協議

延伸閱讀

紐約愛樂樂團中國新年音樂會暨慶典致敬余隆和史帶國際基金會

紐約愛樂樂團中國新年音樂會暨慶典致敬余隆和史帶國際基金會
台北論壇基金會訪華府 分析美中台最新情勢

台北論壇基金會訪華府 分析美中台最新情勢
胡趙基金會20周年 省思先賢精神與時代使命

胡趙基金會20周年 省思先賢精神與時代使命
黑白集／馬桶商賣軍火 顧立雄不給問？

黑白集／馬桶商賣軍火 顧立雄不給問？

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義白宮」。這棟屋齡逾30年的豪宅，荒廢10多年，去年底轉手，以總價逾6千萬元售出。(記者魯永明／攝影)

「嘉義白宮」神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

2026-02-03 19:48

超人氣

更多 >
1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕

涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕