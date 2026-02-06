台積員工年薪約350萬 全台均薪4倍 學者：埋政治風險

台積電標誌。(本報資料照片)

彭博4日報導，全球對AI晶片無止境需求，已讓台積電 躋身亞洲市值最高企業。台積電非主管職員工年薪約11萬美元（約台幣351萬元），達全台平均年薪的4倍。所得差距擴大，使台灣淪為富裕經濟體中不平等程度偏高的一群。

台積電的榮景也推動台灣經濟躍居全球成長最快之列，華爾街 投行紛紛上調預測。瑞銀集團表示，至2028年，台灣百萬富豪（以美元計）人數的增幅將居全球之冠，幾乎追平瑞士 。

台灣現況反映出亞洲愈來愈常見的現象，出口雖暢旺、消費卻顯低迷。對台灣而言，受惠的族群在消費上克制，收入大多投入儲蓄與投資，像股票及房地產，反而進一步加深經濟脆弱性。

美國總統川普正要求台積電將4成產能移往美國，可能危及台灣近兩成的企業稅收，這些稅收對國防預算與社會支出至關重要，後者更攸關縮小日益擴大的貧富差距。

根據巴黎經濟學院的世界不平等實驗室，台灣收入最高前10%群體掌握總所得的4成8，後50%僅1成2，所得集中程度比美國更極端。

中研院社會學研究所特聘研究員吳介民提醒，這種失衡結構已滋生相對剝奪感，若執政黨無法處理此一問題，後年總統大選可能失利。

超額利潤高度集中在台灣少數企業，大多數民眾未能分享到紅利，尤其在企業將重點轉向提高自動化與機械設備投資。

美媒報導指，這場財富浪潮在日常生活中並不容易被察覺。台灣社會向來以高儲蓄率著稱，即便在科技產業核心地帶，新竹等地的工程師收入大幅成長，消費行為卻相對保守。報導引述一名在台積電任職近10年的工程師指出，他約七成收入用於儲蓄與投資，生活型態與過去並無明顯差異。台積電非主管職員工年薪約11萬美元，約為台灣平均薪資的4倍。

分析指出，台灣正呈現「雙速成長」現象：出口與投資快速擴張，內需與消費卻相對疲弱。去年台灣貿易順差暴增逾一倍，達1570億美元，但家庭消費對8.6％經濟成長的貢獻僅0.7個百分點，其餘動能主要來自淨出口與投資。央行總裁楊金龍甚至形容，這種由單一產業驅動的成長模式「並不正常」，今年電子產業預料將貢獻超過7成的經濟成長。