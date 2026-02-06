我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

台積員工年薪約350萬 全台均薪4倍 學者：埋政治風險

編譯季晶晶／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電標誌。(本報資料照片)
台積電標誌。(本報資料照片)

彭博4日報導，全球對AI晶片無止境需求，已讓台積電躋身亞洲市值最高企業。台積電非主管職員工年薪約11萬美元（約台幣351萬元），達全台平均年薪的4倍。所得差距擴大，使台灣淪為富裕經濟體中不平等程度偏高的一群。

台積電的榮景也推動台灣經濟躍居全球成長最快之列，華爾街投行紛紛上調預測。瑞銀集團表示，至2028年，台灣百萬富豪（以美元計）人數的增幅將居全球之冠，幾乎追平瑞士

台灣現況反映出亞洲愈來愈常見的現象，出口雖暢旺、消費卻顯低迷。對台灣而言，受惠的族群在消費上克制，收入大多投入儲蓄與投資，像股票及房地產，反而進一步加深經濟脆弱性。

美國總統川普正要求台積電將4成產能移往美國，可能危及台灣近兩成的企業稅收，這些稅收對國防預算與社會支出至關重要，後者更攸關縮小日益擴大的貧富差距。

根據巴黎經濟學院的世界不平等實驗室，台灣收入最高前10%群體掌握總所得的4成8，後50%僅1成2，所得集中程度比美國更極端。

中研院社會學研究所特聘研究員吳介民提醒，這種失衡結構已滋生相對剝奪感，若執政黨無法處理此一問題，後年總統大選可能失利。

超額利潤高度集中在台灣少數企業，大多數民眾未能分享到紅利，尤其在企業將重點轉向提高自動化與機械設備投資。

台北中國時報報導，人工智慧（AI）熱潮造成全球對半導體需求持續旺盛，台積電已成為亞洲市值最高的公司。受此影響，華爾街金融機構紛紛調高對台灣經濟的預測。瑞銀集團（UBS）預測，到2028年，台灣百萬富翁人數增幅將位居全球之首，幾乎與瑞士沒有差距。然而，經濟紅利高度集中於少數企業與族群，反而加劇貧富差距，使台灣的所得集中程度「甚至比美國更為極端」。

美媒報導指，這場財富浪潮在日常生活中並不容易被察覺。台灣社會向來以高儲蓄率著稱，即便在科技產業核心地帶，新竹等地的工程師收入大幅成長，消費行為卻相對保守。報導引述一名在台積電任職近10年的工程師指出，他約七成收入用於儲蓄與投資，生活型態與過去並無明顯差異。台積電非主管職員工年薪約11萬美元，約為台灣平均薪資的4倍。

分析指出，台灣正呈現「雙速成長」現象：出口與投資快速擴張，內需與消費卻相對疲弱。去年台灣貿易順差暴增逾一倍，達1570億美元，但家庭消費對8.6％經濟成長的貢獻僅0.7個百分點，其餘動能主要來自淨出口與投資。央行總裁楊金龍甚至形容，這種由單一產業驅動的成長模式「並不正常」，今年電子產業預料將貢獻超過7成的經濟成長。

台積電 華爾街 瑞士

上一則

台女在澳洲縱火、毀車報復房東、室友 遭判6年2個月

下一則

身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

延伸閱讀

台積電熊本二廠升級3奈米 高市早苗：矽島九州復活

台積電熊本二廠升級3奈米 高市早苗：矽島九州復活
台積電2奈米洩密案 工程師吳秉駿和戈一平交保

台積電2奈米洩密案 工程師吳秉駿和戈一平交保
雙利空拖累大盤再跌 高通一度下殺近11% 台積電ADR漲2%

雙利空拖累大盤再跌 高通一度下殺近11% 台積電ADR漲2%
瑞士跨年大火後 2月下旬巴塞爾狂歡節室內禁火

瑞士跨年大火後 2月下旬巴塞爾狂歡節室內禁火

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留