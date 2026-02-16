我的頻道

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

記者陳素玲／台北16日電
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

去年在AI加持下，台灣經濟成長率飆上8.63%，創15年來最佳表現；而台股繼去年狂飆近6000點，今年一開年即站上3萬點大關。經濟數據雖亮眼，多數民眾卻無感，進一步解析數據，資通訊、電子零組件占出口比重集中度愈來愈高，約12%就業人口撐起台灣高速經濟成長，高薪行業人口不到20%，意即逾八成的民眾享受不到經濟果實。

2024年台灣經濟成長率4.84%，去年美國總統川普揮舞關稅大刀，原本以為經濟成長率面臨「保3」保衛戰，但AI熱潮帶動出口飆升，助攻經濟成長率大幅成長。然而，拉抬出口的產業高度集中在電子零組件及資通訊產業，出口占比從過往的40%增加到76%，傳統產業則因大陸低價銷貨、全球需求低迷，占比從40%退到20%。產業不均失衡加劇，讓亮麗經濟成長蒙上一層烏雲，更衝擊相關就業人口及薪資。

財政部統計顯示，AI浪潮造就台灣電子零組件、資通訊及視聽、光學及精密器材成為出口「兩大一小」支撐主力，3大產業出口占比在2016年約48%，近5年逐年快速上升到去年的76%。主計總處截至2024年底受雇員工人數顯示，這76%的出口產值，相關產業就業人口只有104萬人左右，占比12%左右。

影響所及，電子零組件等產業近幾年的薪資大幅成長，拉高台灣2024年總薪資成長4.42%，創下25年最高增幅，卻也呈現產業差距大的局面，不在其中的其他產業勞工，難以享受同步薪資成長紅利，高、低薪產業M型化趨勢加劇。

公司業績好，發給員工的獎金也多，以加計獎金、加班費的總薪資觀察，近5年受惠經濟成績的高薪族除了電子零組件、電腦電子光學製造業、資訊等相關產業外，金融保險業也成為受惠行業，同列四大高薪產業。其中金融保險業2024年每人每月平均總薪資達10.7萬元(台幣，下同，約3360美元)最高，年增11.92%；其次是電子零組件產業月均10.2萬元，較5年前增加近2萬元、年增18.28%增幅最高；電腦電子及光學業月均9.2萬元、年增11.77%。

相較之下，與出口主力產業沾不上邊的產業員工薪資遠遠被拋在後面，其中更有不少低薪產業全年總薪資的月薪僅3、4萬元左右。

即使不是低薪族群，多數人薪資也都在平均數以下，形成民眾強烈體感貧窮。以去年上半年為例，經常性薪資平均數為4萬7608元，但低於此平均值勞工人數卻高達69.81%，等於近70%受雇者薪資不到平均數，比率創新高，顯示整體經濟成長加速，民眾薪資差距反而拉大。

勞工未感受經濟成果同享，也與企業利潤分配不均有關。台灣GDP結構中，勞動報酬占比在2024年降至43.1%、創新低，這與台灣產業結構轉向資本密集、技術密集（如半導體）有關，勞工分享經濟果實比重確實減少。

AI教父黃仁勳(前)感謝台灣供應鏈的支持，並表示相信今年馬年會是非常好的一年。(記者葉信菉／攝影)

傷口撒鹽 政府只秀亮麗數字 學者籲雨露均霑

新聞評論／政府技窮了？逆差7000億的觀光國恥

