靠納骨塔、飯店生財 嘉縣10鄉鎮發現金

阿里山鄉公共造產阿里山閣大飯店，位於阿里山森林遊樂區第一管制哨之內，是最靠近森林遊樂區遊覽路線起點及姊妹潭、沼平車站、梅園等景點的飯店。(取材自嘉縣府文觀局官網)

嘉義縣府仍有44億元(台幣，以下同)公共債務，無法像嘉義市普發現金，但部分鄉鎮市靠納骨塔、飯店等公共造產生財有道，全縣18鄉鎮市就有10個普發現金，其中阿里山 鄉普發每人6000元最多，公所經營阿里山閣大飯店，年純收益逾3000萬元，是支撐普發高額現金的底氣。

義竹鄉去年10月發放每名鄉民5000元民生紓困金 ，引起其他鄉鎮熱烈討論，隨後宣布跟進，民雄、朴子、東石都將普發2000元，梅山、太保、新港、大林3000元，竹崎5000元，阿里山鄉6000元，將在春節前後發放。

早期鄉鎮市公所財源有限，直到部分鄉鎮公墓公告禁葬，公所開始新建納骨塔、生命園區等公共造產，才開始有賸餘，嘉義縣老年人口占比高達24.11%，每年死亡人口約500人，殯葬需求持續增加，加上中央統籌分配款及工程經費結餘，讓公所逆勢擺脫債務。

阿里山鄉長高瑞芳說，公共造產阿里山閣大飯店位於阿里山森林遊樂區核心區，是鄉公所經營的公營旅宿，年純收益逾3000萬元，是支撐阿里山鄉敢發、能發現金的關鍵，在保留必要建設經費後，評估財政狀況可承擔支出，決定每人發放6000元，協助鄉民度過難關。

義竹鄉長黃政傑說，義竹鄉納骨塔每年收入近千萬元，扣除成本盈餘有700至800萬元，加上歲出預算賸餘款，每年約可存下4000萬元，另有閒置舊垃圾場、禁葬後舊公墓設置地面型光電，每年收租金 400萬元，未來陸續推動更多村公墓禁葬，有望再增公所財源。

民雄鄉長林于玲說，主要收入為納骨塔，歷屆鄉長謹守財政紀律，沒亂花，每年結存、建設剩餘款都留公庫，這次以上年度剩餘款普發2000元，未來也會繼續籌措新建第二座納骨塔經費。