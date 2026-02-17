我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

靠納骨塔、飯店生財 嘉縣10鄉鎮發現金

記者黃于凡／台北17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿里山鄉公共造產阿里山閣大飯店，位於阿里山森林遊樂區第一管制哨之內，是最靠近森林遊樂區遊覽路線起點及姊妹潭、沼平車站、梅園等景點的飯店。(取材自嘉縣府文觀局官網)
阿里山鄉公共造產阿里山閣大飯店，位於阿里山森林遊樂區第一管制哨之內，是最靠近森林遊樂區遊覽路線起點及姊妹潭、沼平車站、梅園等景點的飯店。(取材自嘉縣府文觀局官網)

嘉義縣府仍有44億元(台幣，以下同)公共債務，無法像嘉義市普發現金，但部分鄉鎮市靠納骨塔、飯店等公共造產生財有道，全縣18鄉鎮市就有10個普發現金，其中阿里山鄉普發每人6000元最多，公所經營阿里山閣大飯店，年純收益逾3000萬元，是支撐普發高額現金的底氣。

義竹鄉去年10月發放每名鄉民5000元民生紓困金，引起其他鄉鎮熱烈討論，隨後宣布跟進，民雄、朴子、東石都將普發2000元，梅山、太保、新港、大林3000元，竹崎5000元，阿里山鄉6000元，將在春節前後發放。

早期鄉鎮市公所財源有限，直到部分鄉鎮公墓公告禁葬，公所開始新建納骨塔、生命園區等公共造產，才開始有賸餘，嘉義縣老年人口占比高達24.11%，每年死亡人口約500人，殯葬需求持續增加，加上中央統籌分配款及工程經費結餘，讓公所逆勢擺脫債務。

阿里山鄉長高瑞芳說，公共造產阿里山閣大飯店位於阿里山森林遊樂區核心區，是鄉公所經營的公營旅宿，年純收益逾3000萬元，是支撐阿里山鄉敢發、能發現金的關鍵，在保留必要建設經費後，評估財政狀況可承擔支出，決定每人發放6000元，協助鄉民度過難關。

義竹鄉長黃政傑說，義竹鄉納骨塔每年收入近千萬元，扣除成本盈餘有700至800萬元，加上歲出預算賸餘款，每年約可存下4000萬元，另有閒置舊垃圾場、禁葬後舊公墓設置地面型光電，每年收租金400萬元，未來陸續推動更多村公墓禁葬，有望再增公所財源。

民雄鄉長林于玲說，主要收入為納骨塔，歷屆鄉長謹守財政紀律，沒亂花，每年結存、建設剩餘款都留公庫，這次以上年度剩餘款普發2000元，未來也會繼續籌措新建第二座納骨塔經費。

世報陪您半世紀

阿里山 租金 紓困金

上一則

駐守彭佳嶼觀測氣象 台灣最北孤島飄出熱鬧年味

下一則

川普談對台灣軍售 認了正和習近平溝通「很快會做決定」

延伸閱讀

前中共軍委廖錫龍告別式 出現胡錦濤署名花圈

前中共軍委廖錫龍告別式 出現胡錦濤署名花圈
提攜張又俠的伯樂廖錫龍29日火化 久未露面胡錦濤的花圈出現葬禮

提攜張又俠的伯樂廖錫龍29日火化 久未露面胡錦濤的花圈出現葬禮
中共前軍委委員廖錫龍告別式 禮堂出現胡錦濤署名花圈

中共前軍委委員廖錫龍告別式 禮堂出現胡錦濤署名花圈
女兒書（四五）

女兒書（四五）

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀