「嘉義白宮」神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義白宮」。這棟屋齡逾30年的豪宅，荒廢10多年，去年底轉手，以總價逾6千萬元售出。(記者魯永明／攝影)
嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義白宮」。這棟屋齡逾30年的豪宅，卻荒廢10多年，2022年曾因民眾闖入樹叢發生意外，白宮陰森，地方居民不敢接近，引發地方議論。白宮去年底連同周邊土地轉手，以總價逾6千萬元(台幣，下同，約190萬美元)售出，新買家身分隨之曝光。

「嘉義白宮」外觀醒目，需踏上階梯才能接近挑高門面，讓路過民眾難以忽視，但圍欄外雜草叢生、窗框玻璃破損，顯示長年乏人問津。附近住戶說，早就聽聞有人買下，但不清楚買家背景，希望未來能活化利用，帶動周邊人潮與商機，「這間在嘉義市真的很有名」。交易價格約6038萬元，以土地面積1636.22坪計算，單價約每坪3.69萬元，平均每坪不到4萬元。

房仲分析，該地段位於林森東路交通要道，距交流道不遠，周邊農地行情每坪約7至8萬元，整體取得成本具備投資吸引力。

市府地政處指出，林森東路515號半徑2公里內，都市計畫農業區土地合理單價約每坪3至4萬元，中型農地總價約1000至2,000萬元，大面積農地則落在2,800至3,500萬元之間。本案價格屬於中段水準，僅因面積大而拉高總價。但農地使用受限。房仲人士說，該地段位於林森東路交通要道，距交流道不遠，周邊農地行情每坪約7至8萬元，整體取得成本具備投資吸引力。

回顧這棟豪宅，原屋主經營釣具致富，2005年因債務問題遭到法拍，二拍時以4812萬餘元成交，之後長期閒置。直到去年11月，新買家出現，才讓這棟「神秘白宮」再度成為焦點。據了解，買家為嘉義中古車界知名人士，旗下握有多家投資公司。由於「嘉義白宮」位處都市計畫內農業用地，未來仍具開發彈性。荒廢多年的豪宅是否將迎來新生、轉型為何種用途，成為地方關注的焦點。

