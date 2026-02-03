「嘉義白宮」神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義白宮」。這棟屋齡逾30年的豪宅，荒廢10多年，去年底轉手，以總價逾6千萬元售出。(記者魯永明／攝影)

嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義白宮 」。這棟屋齡逾30年的豪宅，卻荒廢10多年，2022年曾因民眾闖入樹叢發生意外，白宮陰森，地方居民不敢接近，引發地方議論。白宮去年底連同周邊土地轉手，以總價逾6千萬元(台幣，下同，約190萬美元)售出，新買家身分隨之曝光。

「嘉義白宮」外觀醒目，需踏上階梯才能接近挑高門面，讓路過民眾難以忽視，但圍欄外雜草叢生、窗框玻璃破損，顯示長年乏人問津。附近住戶說，早就聽聞有人買下，但不清楚買家背景，希望未來能活化利用，帶動周邊人潮與商機，「這間在嘉義市真的很有名」。交易價格約6038萬元，以土地面積1636.22坪計算，單價約每坪3.69萬元，平均每坪不到4萬元。

房仲分析，該地段位於林森東路交通要道，距交流道不遠，周邊農地行情每坪約7至8萬元，整體取得成本具備投資吸引力。

市府地政處指出，林森東路515號半徑2公里內，都市計畫農業區土地合理單價約每坪3至4萬元，中型農地總價約1000至2,000萬元，大面積農地則落在2,800至3,500萬元之間。本案價格屬於中段水準，僅因面積大而拉高總價。但農地使用受限。房仲人士說，該地段位於林森東路交通要道，距交流道不遠，周邊農地行情每坪約7至8萬元，整體取得成本具備投資吸引力。